Grzesznicy i Zemsta Sithów zaskakują w kinach. Świetnie wyniki w box office

Disney

Reklama

Grzesznicy to fenomen w amerykańskich kinach. Drugi weekend to spadek frekwencji o zaledwie 6%. Fantastyczne i wychwalające film jako arcydzieło opinie doprowadziły do budowy gigantycznego zainteresowania. To sprawia, że drugi weekend przyniósł 45 mln dolarów – jeden z najlepszych wyników w historii dla horroru. Do tej pory film zarobił 122,5 mln dolarów na tym rynku.

Grzesznicy – box office świat

Choć pierwszy weekend na świecie był przeciętny, kapitalny odbiór filmu Grzesznicy przekłada się tutaj również na solidny wynik. Spadek frekwencji o zaledwie 14% jest wielkim wyczynem. To przełożyło się na 13,5 mln dolarów (razem 39,1 mln dolarów). Przy tak niskich spadkach film może stopniowo osiągać dobre wyniki. Łącznie na koncie jest już 161,6 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny: Zemsta Sithów – box office

Zemsta Sithów podbija amerykańskie kina, przypominając, jak bardzo widzowie tęsknią za filmami tej franczyzy na dużym ekranie. Z okazji 20-lecia tytuł powrócił na ekrany i zajął drugie miejsce w zestawieniu z wynikiem 25,2 mln dolarów. Rzadko zdarza się, by powrót do kin po tylu latach generował takie zainteresowanie. W USA film ma już na koncie 405,2 mln dolarów, a na świecie 17 mln dolarów. Globalnie w weekend zebrano 42 mln dolarów.

Księgowy 2 – box office

Podium zamyka dobrze oceniany Księgowy 2 z wynikiem 24,4 mln dolarów. To rezultat o zaledwie 300 tysięcy dolarów lepszy od pierwszej części. Na świecie film zarobił 13,7 mln dolarów, co daje razem 38,2 mln dolarów przy budżecie 80 mln dolarów.

fot. Warner Bros.

Minecraft – box office

Czwarty weekend Minecrafta to nadal fantastyczny wynik 22,7 mln dolarów. Film zajmuje czwarte miejsce i do tej pory ma na koncie 379,9 mln dolarów w USA. Na świecie zebrano kolejne 37,8 mln dolarów (razem 436,6 mln dolarów). Globalnie film osiągnął już 816,6 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów.