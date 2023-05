Avatar 2: Istota wody w Disney+. Jest data premiery!

fot. materiały prasowe

Platforma streamingowa Disney+ ogłosiła, że premiera Avatara 2 odbędzie się 7 czerwca 2023 roku. Film trafi tego dnia do serwisu w każdym kraju, w którym Disney+ jest dostępne. Nastąpi to dwa miesiące po tym, jak Avatar: Istota wody trafił do serwisów VOD.

Avatar 2 online

Avatar: Istota wody to film wyprodukowany przez 20th Century Studios, więc studio, którego właścicielem jest Disney. Z tego też powodu hit w reżyserii Jamesa Camerona trafi właśnie do Disney+, a nie do innych konkurencyjnych platform opartych na subskrypcji.

Superprodukcja zebrała na całym świecie 2 mld 319,7 mln dolarów. To oznacza, że jest to trzeci najbardziej dochodowy film w historii kina.

Avatar 2 - opis fabuły

Jake Sully mieszka ze swoją nowo założoną rodziną na planecie Pandora. Gdy znajome zagrożenie powraca, by zakończyć to, co zostało wcześniej rozpoczęte, Jake musi współpracować z Neytiri i armią rasy Na'vi, aby chronić swoją planetę.

