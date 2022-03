Avatar 2 - prezes 20th Century Studios o premierze. Zobaczymy film w tym roku?

fot.materiały prasowe

Fani z niecierpliwością czekają na premierę Avatara 2. Według prezesa 20th Century Studios sequel Jamesa Camerona wciąż planuje pojawić się na dużym ekranie jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę okoliczności pandemiczne, to bardzo dobra wiadomość. Wiele produkcji zgłasza opóźnienia związane z koronawirusem, który powoduje wiele komplikacji dla branży filmowej. Wygląda jednak na to, że Avatar 2 do tej pory zdołał ich uniknąć i wciąż jest na dobrej drodze, by zadebiutować w 2022 roku.

Avatar 2 będzie skupiał się wokół rodziny i tego przez co przechodzą rodzice, by chronić swoich najbliższych. RDA powróci do Pandory, a bohaterowie pierwszej części, Jake (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana), będą musieli przenieść się do nowego miejsca, by zapewnić sobie i potomstwu bezpieczeństwo. Widzowie zobaczą także nowy klan - Metkayina.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia i szkice koncepcyjne do produkcji.

Avatar 2

Avatar 2 - premiera jest zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.

