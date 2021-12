Avatar 2 - nowe informacje na temat fabuły. Dlaczego musieliśmy czekać tak długo na sequel?

Źródło: materiały prasowe

Avatar 2 to kontynuacja, na którą fani czekali od lat. Oryginał bił rekordy popularności w 2009 roku. Dlaczego musieliśmy tak długo czekać na sequel i czego będą dotyczyć następne części? Producent filmu, Jon Landau, rzucił trochę światła na te dwa pytania. Wyjaśnił, że na czas trwania całego procesu w dużej mierze wpłynął fakt, że musiał powstać nie jeden, a aż cztery scenariusze. Seria jest zaplanowana aż do Avatara 5 i wyzwanie polegało na to, by stworzyć historie, które bronią się indywidualnie, ale jednocześnie połączone ze sobą tworzą epicką sagę i spójną całość.

Avatar 2 - komentarz producenta odnośnie fabuły

W produkcji za sterami reżyserskimi ponownie usiądzie James Cameron. Jake i Neytiri zostali rodzicami, więc sporo zmieniło się od czasu, gdy po raz ostatni widzieliśmy ich na ekranie. Mają trójkę dzieci.

Zdaniem producenta:

Historia w Avatarze 2 i jej siła tkwi w tym, co Jim Cameron zawsze robi w swoich filmach: pisze, oscylując w uniwersalnych tematach, które są większe niż jakikolwiek gatunek filmowy. I jeśli się nad tym zastanowisz, to naprawdę nie ma nic bardziej uniwersalnego od rodziny. W centrum każdego z sequeli jest rodzina Sullych. Przez co przechodzą rodzice, by bronić swoich najbliższych?

Avatar 2 - zdjęcia z planu i szkice koncepcyjne

Avatar 2 zdjęcie z planu

Avatar 2 - fabuła i premiera

Sielanka Sullych zostaje zakłócona, gdy RDA powraca do Pandory, a Jake jest zmuszony przenieść się z rodziną do miejsca, które jest postrzegane jako bezpieczna przystań na rafie. Mieszka tam klan, nazywany Metkayina. Bohaterowie nie są już w znanym sobie środowisku. Czują się jak ryba wyjęta z wody i muszą zmierzyć się z obcą kulturą, a także czynnikami naturalnymi, do których nie są przyzwyczajeni.

Avatar 2 - premiera jest zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.