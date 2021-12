Avatar 2 - pierwsze spojrzenie na ludzkie dziecko Jake'a i Neytiri. Poznajcie Spidera

fot. Materiały Prasowe

Wygląda na to, że długo oczekiwany sequel Jamesa Camerona będzie skupiał się wokół jednego tematu: rodziny. Według najnowszego wydania Empire, w ciągu trzynastu lat od wydarzeń z Avatara, Jake (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana) mają już swoje dzieci Na'vi: Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) i Tuktirey (Trinity Bliss).

Wśród klanu zobaczymy także Milesa Socorro (Spidera), ludzkie dziecko grane przez Jacka Championa. To chłopiec urodzony w bazie wojskowej na Pandorze. Był zbyt mały, aby wrócić na Ziemię i został zaadoptowany przez głównych bohaterów.

Spider - ludzkie dziecko

fot. empireonline.com

Producent Jon Landau udzielił wywiadu dla Empire i wypowiedział się w sposób następujący:

Nowa przygoda zapewnia mnóstwo głębokich zanurzeń w oceanach Pandory i wszystkie epickie walki, których spodziewamy się po filmie Jamesa Camerona. Będzie tam również trochę prawdziwego rodzinnego dramatu - coś rozpoznawalnie ludzkiego pośród wszystkich fantastycznych światów. Jeśli spojrzeć na to, co Jim robi w swoich filmach, to właśnie podkreśla w nich uniwersalne tematy, które są znacznie większe niż gatunek danego filmu. Tym razem bierzemy Jake'a i Neytiri i budujemy wokół nich najbardziej uniwersalny temat ze wszystkich. Tym tematem jest rodzina. Jake pochodzi ze świata ludzi, Neytiri ze świata Na'vi. Są więc jak współczesna para mieszana rasowo, wychowująca dzieci, które być może czują, że nie należą do tego czy innego świata.