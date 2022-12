Avatar 2 - opinie w sieci. James Cameron to bóg sequeli - pada określenie wizualne arcydzieło!

fot. materiały prasowe

Po latach oczekiwania w końcu odbył się pierwszy pokaz filmu Avatar 2: Istota wody w reżyserii Jamesa Camerona. Pierwszy z wielu zaplanowanych sequeli niebawem trafi do kin, a krytycy filmowy obecni na uroczystej premierze w Londynie mogli podzielić się wrażeniami w mediach społecznościowych. Czy warto było czekać? Czy James Cameron nadal ma to "coś", co cechowało każdy jego film?

Avatar 2 - opinie

Wszyscy jednogłośnie nazywają Avatara 2 wizualnym arcydziełem. To jak ten film wygląda zapiera dech w piersi i wyznacza nową jakość tworzenia efektów specjalnych. James Cameron według krytyków podwyższa poprzeczkę w nieprawdopodobny sposób, tworząc widowisko, które swoim wizualnym pięknem oszałamia od początku do samego końca. Padają stwierdzenia, że pod kątem wizualnym nigdy na ekranie czegoś takiego nie widzieliśmy i czasem staje się to tak przytłaczające, że można złapać się na podziwianiu tego aspektu ze stratą dla historii, która poprzez ten fascynujący element schodzi na dalszy plan. Nie jest też zaskoczeniem, że krytycy wspominają o fantastycznych efektach 3D, którymi Cameron znów udowadnia, że można to zrobić dobrze i pokazuje, jak korzystać z tej technologii z korzyścią dla doświadczenia kinowego. Mamy oczekiwać opadu szczęki z wrażenia.

Pada stwierdzenie, że James Cameron to bóg sequeli, bo zrobił ponownie film pod każdym względem lepszy niż poprzednik. Podobnie jak to miało miejsce z Terminatorem 2 czy Obcym 2. Czytamy, że Avatar 2 to lekcja dla każdego z tego, jak budować filmowy świat, bo robi to spektakularnie dobrze. Do tego wszelkie wizualne fajerwerki są wykorzystane z korzyścią dla opowieści jako narzędzie służące jej opowiadaniu, a nie coś obok. Krytycy wspominają też coś, co prawdopodobnie ucieszy każdego fana Jamesa Camerona, bo reżyser po raz kolejny w swojej karierze pokazuje, jak tworzyć blockbuster z epickim rozmachem i autentycznie budowanymi emocjami w sposób, który zbyt często w Hollywood nie wychodzi już aż tak dobrze. Chwalą kreacje świata, postaci oraz ten ludzki czynnik, który sprawia, że zapominamy o tym, iż oglądamy w dużej mierze efekty komputerowe. Fabuła dostaje sporo ciepłych słów - ma być lepsza, ciekawsza i większa niż w jedynce, a jej duchowość fascynuje i angażuje również na poziomie emocjonalnym. Według wielu James Cameron przypomina wszystkim, jak powinna wyglądać praca reżysera i człowieka opowiadającego historie na najwyższym z możliwych poziomów. Innymi słowy coś, co wielokrotnie w swoim kinie udowadniał.

Nie wszyscy jednak w pełni chwalą historię. Jeden dziennikarz uważa, że trochę się ona ciągnie, całościowo jest słabsza niż w pierwszej części, a inny sądzi, że brak w niej odpowiedniej płynności, więc prowadzenie wątków wydaje się czasem rwane. Jedna dziennikarka, choć chwali film jako zapierającą dech w piersi rozrywkę, wbija szpilę w tworzenie fabuły przez Camerona, używając takiego porównania: Tańczący z wilkami wymieszany z Uwolnić orkę dla Pokolenia Z, ale większość krytyków jednak się nie zgadza z takim uproszczeniem. Przypomnijmy, że pierwszy Avatar przez niektórych był porównywany do historii Pocahontas. Pada też stwierdzenie, że fabuła Avatara 2 sprawia wrażenia fundamentu pod resztę sagi Camerona.

Wszyscy jednak są zgodni, że ostatnia godzina z trzech Avatara 2 to coś, co zapiera dech w piersi epickim rozmachem, wysokim poziomem widowiska, akcją i emocjami działającymi na nieprawdopodobnym poziomie. To wówczas mamy zobaczyć sceny batalistyczne godne największego ekranu.

Avatar 2 - fragmenty

Do sieci trafiły nowe fragmenty. Zobaczcie go poniżej:

Avatar 2 - premiera 16 grudnia 2022 roku w kinach.

