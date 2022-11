Avatar 2 - prognozy box office znakomite. Jednak będzie sukces?

fot. materiały prasowe

Nowe prognozy box office dla filmu Avatar 2: Istota wody są znakomite. Na rynku amerykańskim według deadline.com ma zebrać minimum 150 mln dolarów podczas weekendu otwarcia. Niektórzy jednak twierdzą, że zainteresowanie sequelem jest tak gigantyczne, że nikt się nie zdziwi, jeśli przekroczy kwotę 200 mln dolarów.

Dla porównania Avatar w 2009 roku zebrał 77 mln dolarów. Eksperci zwracają uwagę, że kontynuacja podobnie jak jedynka ma mieć długie nogi i zarabiać na siebie miesiącami. W taki sposób pierwsza część stała się najbardziej dochodowym filmem w historii. A zarabianie w tak długim okresie w dużej mierze oparte jest na tym, jak wielu ludzi chodzi na film po kilka razy.

Osiągnięcio 200 mln dolarów przed świętami to znakomity wynik, a jeśli Avatar 2 będzie notować niskie spadki frekwencji jak pierwsza część, kwoty w kolejnych weekendach mogą być rekordowe. Samo otwarcie nie bije żadnego rekordu, bo nadal najlepsze otwarcie grudnia należy do filmu Spider-Man: Bez drogi do domu z wynikiem 260,1 mln dolarów.

Według badań statystycznych, do których dotarł portal Deadline, absolutnie wszystkie grupy docelowo oszalały na punkcie Avatara 2 i każdy chce ten film zobaczyć. Wyniki są wysokie też w każdej grupie etnicznej, co też nigdy nie jest spotykane w takiej formie. Dziennikarz mówi wprost: za takie wyniki każde studio potrafiłoby zabić, bo one przełożą się na znakomite wpływy ze sprzedaży biletów do kin.

Przypomnijmy, że według samego Jamesa Camerona koszty są ekstremalnie wysokie, więc, aby wyjść na zero, film musi stać się trzecim lub czwartym najbardziej dochodowym filmem w historii. Oznacza to, że minimum w skali globalnej musi zebrać kwotę przekraczającą 2 mld dolarów.

Na ten moment prognozy dla globalnego otwarcia nie są znane. Jednak w odróżnieniu od wielu hollywoodzkich filmów Avatar 2 ma premierę w Chinach tego samego dnia, co na świecie. Jako że jedynka zarobiła tam świetnie 260 mln dolarów, można oczekiwać dobrego wyniku sequela.

Ważne dla wyników box office filmu Jamesa Camerona jest też to, że nie ma on absolutnie żadnej konkurencji.