Avatar 2 - Sigourney Weaver na zdjęciu zza kulis filmu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na oficjalnym koncie na Twitterze filmu Avatar 2 pojawiło się nowe zdjęcie zza kulis produkcji widowiska. Prezentuje ono po raz pierwszy Sigourney Weaver, która powraca w filmie jako Dr. Grace Augustine. Na zdjęciu aktorce towarzyszą producent projektu Jon Landau oraz Joel David Moore, który w kontynuacji ponownie wcieli się w rolę Dr. Norma Spellmana. Dla przypomnienia Grace Augustine zmarła w pierwszym filmie, wobec tego Weaver pojawi się zapewne w retrospekcjach w produkcji. Zdjęcie jest dostępne poniżej.

Niewiele wiadomo na temat fabuły filmu. Jakiś czas temu Cameron w rozmowie z Empire Podcast zdradził, że fabuła produkcji rozgrywa się wiele lat po historii znanej z pierwszej części a Jake i Neytiri są małżeństwem i mają ośmioletnią córkę. W obsadzie oprócz Weaver znajdują się Zoe Saldana, Sam Worthington, Jemaine Clement, Michelle Yeoh, Kate Winslet i Oona Chaplin.

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.

Follow Jon on Instagram at "JonPLandau" for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV

— Avatar (@officialavatar) April 29, 2020