W czym się trudniej gra - w animacjach czy filmach aktorskich? Gerard Butler z Jak wytresować smoka odpowiada

Niedawno w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z aktorskiej wersji Jak wytresować smoka. W oryginalnej animacji swojego głosu udzielił Gerard Butler, który wcielił się w ojca Czkawki, głównego bohatera. W nowej wersji, również reżyserowanej przez Deana DeBlois, także go zagra. W wywiadzie dla ComicBook opowiedział o procesie przejścia z animacji do świata aktorskiego. Frank Grillo i inni aktorzy z animowanego Koszmarnego Komanda mogą uważnie spisywać notatki, ponieważ wkrótce czeka ich to samo w ramach DCU, z kolei Katee Sackhoff z Star Wars: Rebelianci i The Mandalorian ma już doświadczenie. A co na to Gerard Butler?

Było to trochę dziwne, ale też ekscytujące, rzucające wyzwanie, sprawiające, że nie mogłem się doczekać. Jest jedna rzecz, którą zawsze robiłem, gdy grałem postaci animowane. Kiedy widziałem swoją postać, to myślałem sobie: "Mój Boże, wyobraź sobie, co by było gdybym naprawdę musiał to wszystko robić. Wyobraź sobie, że musiałbym robić te wszystkie ekspresje i jeszcze bawić się głosem." A potem mi powiedzieli: "Właśnie to chcemy, żebyś zrobił." To było wyzwanie, żeby był wielki i silny w taki sposób, aby nie stać się zarazem karykaturą. Tylko tak widownia może się zainteresować warstwami jego relacji z synem.

To, co kocham w tworzeniu filmów, to przebywanie w tych światach naprawdę. Wskakujesz do takiego świata, a potem bawimy się w udawanie. Jak wytresować smoka to epicki przykład tego.