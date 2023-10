Avatar 3 - kto naprawdę jest ojcem Kiri? Według tej teorii... nikt

20th Century Studios

Jak zdradzili wcześniej James Cameron i producenci, z filmu Avatar 3 i kolejnych częściach serii dowiemy się znacznie więcej na temat kluczowych dla świata Pandory postaci. Jedną z największych zagadek całego uniwersum jest to, kto naprawdę jest ojcem Kiri (Sigourney Weaver). Przypomnijmy, że bohaterka została adoptowana przez Jake'a Sully'ego i Neytiri, a więcej o jej pochodzeniu mówi produkcja Avatar: Istota wody.

Druga odsłona serii wyjawia, że biologiczną matką Kiri była Grace Augustine, nie ujawniając jednak żadnych informacji na temat jej ojca. W pierwszym Avatarze widzieliśmy, jak Na'vi przy pomocy Drzewa Dusz próbują przenieść świadomość umierającej Augustine do jej awatara. Choć przebieg zdarzeń sugeruje, że próba ta była nieudana, w rzeczywistości dusza bohaterki mogła połączyć się z Drzewem Dusz i w ten sposób zespolić z Eywą, postrzeganą jako bogini siłą sprawczą Pandory i zbiorową świadomością jej mieszkańców.

Avatar 2 pokazuje z kolei, że Kiri jest w stanie połączyć się z Drzewem Dusz; dzięki temu widzi ona zmarłą Grace, która obecnie przebywa w Eywie. Według nowej, zaproponowanej przez serwis The Direct teorii, Kiri może być po prostu formą wskrzeszonej przez Eywę Augustine bądź istotą powołaną do życia przez samą boginię, lecz umieszczoną w ciele umierającej Grace.

Oznaczałoby to, że Kiri nie ma ojca, a do jej powstania przyczyniła się jedynie siła sprawcza Pandory, co oznaczałoby jednocześnie, że Eywa jest częścią adoptowanej córki Sully'ego i Neytiri.

Taki obrót spraw lepiej tłumaczyłby wyróżniające się na tle innych mieszkańców planety zdolności bohaterki z niezwykłą umiejętnością komunikowania się z naturą na czele czy rzucałby nowe światło na drgawki, jakich dostała ona w trakcie łączenia się z Drzewem Dusz.

