Avatar 3 – Disney poszerza świat Pandory. Oto nowe stworzenia

materiały prasowe

Reklama

Po sukcesie filmu Avatar: Istota wody w międzynarodowym box office, James Cameron już ciężko pracuje nad kontynuacją serii. Fani tego uniwersum mogą ucieszyć się nowymi informacjami na temat trzeciej części. Okazuje się, że szeroki świat Pandory zostanie jeszcze bardziej poszerzony. Disney zaprezentował dwa nowe gatunki zwierzęce, które pojawią się w Avatarze 3.

Avatar 3 – nowe gatunki

Na oficjalnym koncie Avatara na X (Twitterze), zaprezentowano nowe gatunki. Akula - potężny wieloryb, który zadebiutował w Istocie wody - poluje na inne, niewidziane wcześniej zwierzęta. Oto ich opis:

- Z większymi zębami niż wszystkie inne drapieżniki morskie, najbardziej pożądaną zdobyczą Akuli są cielęta Charybdy. Polują także na ilu, ślizgacze, tulkuny, skimwingi, zmory morskie oraz leonopteryksy morskie.

Na ekranie jeszcze nie widzieliśmy „Charybd” oraz „leonopteryksów morskich”. To sugeruje, że najpewniej zobaczymy je w Avatarze 3. Niektórzy fani na Reddicie sugerują, że te stworzenia mogą zostać ewentualnie wykorzystane do gry wideo Avatar: Frontiers of Pandora. Jest to jednak mało prawdopodobne, mając na uwadze fakt, że prezentowane w grze biomy nie koncentrują się na morzu. Wynika to z dotychczasowych informacji o fabule.

Avatar 3 – data premiery jest zaplanowana na 19 grudnia 2025 roku.