Avatar 3 - kontynuacja nieoczekiwanego konfliktu: Mick kontra potężny tulkun

Mick Scoresby (w tej roli Brendan Cowell) był maniakalnym myśliwym polującym na tulkuny dla zysku. Pod koniec Avatara 2 doszło do jego starcia z potężnym tulkunem, który miał więź z synem Jake'a, Lo'akiem. Scoresby stracił wówczas rękę, a teraz powraca, by się zemścić.

Avatar: Ogień i popiół - konflikt Micka z tulkunem

Tak zapowiada aktor ten wątek:

- Razem z Jimem rozmawialiśmy o tym, że Scoresby pojawił się w poprzedniej części jako morski kowboj, który chce poczuć wiatr we włosach, zarobić i pośmiać się. Teraz nie jest ważny wiatr we włosach, śmiech czy pieniądze. Przegrał swoją ostatnią walkę i wie, że jest teraz pokoleniowa nienawiść wobec niego, więc tym razem to sprawa osobista. To będzie destrukcyjne. W kontekście tego, co chce zrobić, prawdopodobnie też brutalniejsze.

Avatar: Ogień i popiół

Dodaje, że Scoresby może stracić rękę, ale zamieni to w swoją supermoc. Potężny tulkun staje się dla niego celem niczym Moby Dick.

Avatar 3 - premiera w grudniu 2026 roku w kinach.