Avatar 3 - kontynuacja nieoczekiwanego konfliktu: Mick kontra potężny tulkun
W filmie Avatar: Istota wody postać Micka straciła rękę w walce z tulkunem. Teraz, według nowej zapowiedzi Avatara 3 z Empire, dowiadujemy się, że ten konflikt będzie kontynuowany. Aktor wypowiedział się o dalszym ciągu.
Mick Scoresby (w tej roli Brendan Cowell) był maniakalnym myśliwym polującym na tulkuny dla zysku. Pod koniec Avatara 2 doszło do jego starcia z potężnym tulkunem, który miał więź z synem Jake'a, Lo'akiem. Scoresby stracił wówczas rękę, a teraz powraca, by się zemścić.
Avatar: Ogień i popiół - konflikt Micka z tulkunem
Tak zapowiada aktor ten wątek:
Dodaje, że Scoresby może stracić rękę, ale zamieni to w swoją supermoc. Potężny tulkun staje się dla niego celem niczym Moby Dick.
Avatar 3 - premiera w grudniu 2026 roku w kinach.
Źródło: Empire
