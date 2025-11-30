Przeczytaj w weekend
Ślub od pierwszego wejrzenia: Maciej zabrał głos po odejściu z programu

Maciej Walkowiak opuścił Ślub od pierwszego wejrzenia i momentalnie zmierzył się z falą hejtu w sieci. W swoim wpisie ujawnił, jak łatwo opinia publiczna może zniekształcić rzeczywistość i skrzywdzić człowieka. Do internautów zaapelował o empatię i przypomniał, że każdy zasługuje na zrozumienie, zanim zostanie oceniony.
Zuzanna Bogucka
Maciej Walkowiak fot. fragment programu Ślub od pierwszego wejrzenia
Tuż przed finałem programu Ślub od pierwszego wejrzenia Maciej, który tworzył parę z Kasią, niespodziewanie zdecydował się opuścić show. Po odejściu zmierzył się z falą krytyki w sieci, a teraz postanowił odnieść się do hejtu w obszernym wpisie opublikowanym w swoich mediach społecznościowych. W swoim komunikacie uczestnik programu w szczery sposób podzielił się doświadczeniami i emocjami, jakie towarzyszyły mu w trakcie tej medialnej burzy.

Maciej ze Ślubu od pierwszego wejrzenia rozprawił się z hejterami

Przypomnijmy, że na krótko przed finałem Ślubu od pierwszego wejrzenia Maciej Walkowiak niespodziewanie podjął decyzję o odejściu z programu. Jak wyjaśnił przed kamerami:

Z dniem dzisiejszym rezygnuję z programu, czyli nie rezygnuję z Kasi, tylko rezygnuję z programu, z nagrywania, wywiadów i ze wszystkiego. Poczułem się kilka razy urażony, uważam, że program uderza bezpodstawnie w moje dobre imię.

Po fali krytyki w sieci Maciej postanowił odnieść się do hejtu, który towarzyszył mu po opuszczeniu programu. W obszernym wpisie udostępnionym w swoich mediach społecznościowych przyznał, że wcześniej nie wierzył w skalę zjawiska, aż doświadczył go na własnej skórze:

Jeszcze kilka miesięcy temu nie wierzyłem w zjawisko nazwane 'hejtem', aż zaznałem tego na własnej skórze i potwierdzam - to jedna z największych chorób ludzkości w naszych czasach. Ludzie potrafią zniszczyć życie innych dla własnych korzyści czy po prostu z czystej satysfakcji bądź zawiści.

Komentarze zamieszczane pod fragmentami programu mocno dotknęły Macieja, szczególnie te, w których sugerowano, że miałby skłonności do używek. Uczestnik podkreślił, że w sieci ignoruje się jego codzienny wysiłek, pasje i zaangażowanie - od ponad 30 lat systematycznie uprawia sport, jest trenerem dzieci i wkłada wiele pracy w swoje obowiązki zawodowe. Zgromadzone w sieci opinie zupełnie nie oddają rzeczywistości jego życia, a przypisywanie mu złych nawyków czy uzależnień jest krzywdzące. Maciej podkreślił w swoim wpisie, że jego decyzja o udziale w programie była w pełni przemyślana, a cała sytuacja przedstawiona w nagraniu została mocno uproszczona i oderwana od kontekstu:

Czy serio myślicie, że zrezygnowałbym z programu przez rzekome fajki? Że denerwowałem się, jak mnie pokażą w tv? Przecież sam się tam zgłosiłem, nie wiedziałem co będzie pokazane, łatwo jest się domyślić, że powód tych zachowań musiał leżeć gdzieś indziej. Tu nie potrzeba 140 iq, tu wystarczy trochę empatii.

Maciej podkreślał, że choć krytyka dotycząca ubioru, zachowania czy drobnych przyzwyczajeń jest czymś naturalnym, to przypisywanie komuś chorób, nałogów czy patologii jest całkowicie nieuzasadnione i krzywdzące. Wskazał, że sam stał się przykładem, jak łatwo opinia publiczna może zniekształcić obraz człowieka i wyrządzić mu realną krzywdę.

Na zakończenie zaapelował do swoich fanów o większą empatię i wyrozumiałość, przypominając, że nie należy oceniać innych na podstawie krótkich fragmentów czy wyrwanych z kontekstu sytuacji, bo rzeczywistość często jest znacznie bardziej skomplikowana.

Źródło: Instagram @m.walkowiak

