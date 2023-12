Avatar 3 - producent komentuje plotkę o tytule. Czy Na'vi mogą mieć zarost?

Źródło: materiały prasowe

Tytuły wszystkich kontynuacji Avatara wyciekły do sieci kilka lat temu. Wówczas potwierdziło się z niej, że Avatar 2 będzie nosić tytuł Avatar: Istota wody. W 2019 roku sam James Cameron potwierdził, że wśród tych tytułów są te, które są brane pod uwagę, ale nie ujawnił które. Poza tym minęło sporo czasu i wizja na tytuły kontynuacji mogła zwyczajnie się zmienić i mogły pojawić się nowe pomysły.

Avatar 3 - jaki tytuł?

Według tej plotki miał to być taki tytuł: Avatar: The Seed Bearer. Jon Landau mówi wprost w rozmowie z comicbook.com - ten film na pewno nie będzie się tak nazywać. Na razie jednak nie ujawnił, kiedy zamierzają wybrać tytuł i go publicznie ogłosić.

Avatar 3 - Na'vi z zarostem?

Również w rozmowie z comicbook.com producent serii Jon Landau skomentował rzecz, która od jakiegoś czasu nurtuje, czyli czy Na'vi mogą mieć zarost.

- Tak, powiedziałbym, że niektóre klany Na'vi mogą mieć zarost. To raczej trochę rzecz kulturowa, trochę biologiczna. Chcemy pokazywać różne klany, ale powiem tak, Na'vi zdecydowanie mogą mieć zarost.

Avatar 3 - premiera tylko w kinach w grudniu 2025 roku.