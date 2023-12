Avatar: Frontiers of Pandora - recenzje już w sieci. Jak krytycy oceniają grę?

fot. Ubisoft

Już 7 grudnia na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S zadebiutuje Avatar: Frontiers of Pandora, czyli nowa gra w świecie znanym z popularnej, filmowej serii. Graczom przyjdzie wcielić się w Na’vi, zwiedzić tytułową planetę i zmierzyć się z wieloma przeciwnikami wykorzystując w tym celu zróżnicowaną broń i wyposażenie. Nie zabraknie również pięknych widoków do podziwiania, w tym kosmicznej fauny i flory.

Recenzje gry trafiły już do sieci, dzięki czemu wiemy czy nowe dzieło Massive Entertainment warte jest uwagi. Na ten moment średnia ocen w serwisie Opencritic to 70/100 na podstawie 30 not wystawionych przez krytyków. Opinie są podzielone. Duża część recenzentów chwali swobodę rozgrywki, piękny świat i całkiem przyjemny gameplay, choć nie brak również głosów krytyki. Wśród nich często przewijają się negatywne zdania na temat fabuły. Ta ma być nudna, pozbawiona głębi, a przy tym bardzo bezpieczna. Niektórzy zwracają również uwagę na fakt, że rozgrywka szybko robi się bardzo powtarzalna i pod wieloma względami przypomina to, co znamy z serii Far Cry, po prostu w innym klimacie.

Nie jest to tytuł pozbawiony wad, ale nawet mimo tego Avatar: Frontiers of Pandora jest jedną z najlepszych gier Ubisoftu z ostatnich lat - napisał Mick Fraser z God is a Geek.

Jeżeli przymkniecie oko na nudną historię Avatar: Frontiers of Pandora to odnajdziecie tu prawdziwy spektakl i wolność ukrytą w zwyczajach Na'vi i zapierających dech w piersiach ekosystemach - czytamy w recenzji opublikowanej na łamach VideoGamer

To książkowa definicja przeciętnej rozrywki: nie rozczaruje, ale z pewnością również nie podekscytuje - dodaje Steve Wright z serwisu Stevivor.

Avatar: Frontiers of Pandora - wybrane oceny gry

GameSpot - 8/10

Destructoid - 9/10

God is a Geek - 8,5/10

VideoGamer - 8/10

Shacknews - 5/10

Press Start - 7/10

Gaming Trend - 80/100

PlayStation Universe - 7/10

Tech Raptor - 5/10