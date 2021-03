Avatar znowu najbardziej kasowym filmem w historii? Wszystko dzięki wydaniu w Chinach

Źródło: materiały prasowe

W 2019 roku widowisko Avengers: Endgame wskoczyło na 1. miejsce na liście najbardziej kasowych filmów wszechczasów deklasując tym samym Avatara, który był liderem do tamtego momentu. Okazuje się jednak, że dzieło Jamesa Camerona może wkrótce odzyskać ten tytuł. Otóż w najbliższy weekend, czyli 12-14 marca film ma trafić ponownie do chińskich film, gdzie pojawi się w formatach IMAX 3D oraz zwykłym 3D.

Produkcja musi zarobić zaledwie 7,4 mln dolarów, aby zdeklasować Endgame, zatem wydaje się to celem bardzo łatwym do osiągnięcia, szczególnie przy seansach we wspomnianych formatach.

Avatar był jednym z filmów, które miały zostać ponownie wydane w marcu, według listy Chińskiego Biura Filmowego. Co ciekawe Endgame również znajdowało się w tym zestawieniu, zatem być może wkrótce dojdzie do bardzo ciekawego starcia w chińskim box office, którego stawką będzie tytuł najbardziej kasowego widowiska wszechczasów.