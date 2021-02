Avengers: Koniec gry pokonany. Chiński film bije rekord otwarcia

fot. materiały prasowe

Detective Chinatown 3 przechodzi do historii kina dzięki weekendowi otwarcia w Chinach. Udało się mu pobić trzy rekordy ustanowione przez Avengers: Koniec gry.

Pierwszy to największe otwarcie w historii chińskich kin. Drugi to natomiast największe otwarcie w weekend w skali globalnej w historii kina. Film zebrał 398 mln dolarów. Niezwykły rekord Avengers: Konie gry wynosił tylko 357 mln dolarów. Największa sprzedaż biletów w kinach IMAX w historii Chin, która wynosi 2,1 mln. Poprzedni rekord Avengers: Endgame wynosił 1,94 mln biletów. Film do środy 17 lutego zebrał 551 mln dolarów.

Weekend w chińskich kinach osiągnął łącznie 697 mln dolarów wpływów. Ta kosmiczna kwota to dla porównania 32% pieniędzy, jakie osiągnięto w amerykańskich kinach w całym 2020 roku. Te wyniki pokazują, że powrót do normalności w kinach jest możliwy, ale kwestia pandemii koronawirusa została w tym kraju opanowana i stąd sprzedaż biletów jest tak ogromna. Pomimo tego, że bilety są sprzedawane z ograniczeniami reżimu sanitarnego. Na razie w innych miejscach na świecie, na czele z Europą i USA nie wygląda to optymistycznie.

To wszystko jest dużą zasługą Lunarnego Nowego Roku, czyli ważnego święta dla Chińczyków. Udało się w tym okresie pobić kolejny rekord wpływów ze sprzedaży biletów do kin. Tym razem sprzedano bilety za kwotę 1,2 miliarda dolarów.