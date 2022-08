Avatar został usunięty z Disney+. Jaki powód?

Źródło: 20th Century Fox

Avatar został usunięty z Disney+. Powód wydaje się oczywisty, choć nie został oficjalnie ogłoszony. Wydaje się więc, że Disney chce, aby widzowie powtórzyli sobie najbardziej dochodowy film w historii w kinach. 23 września trafi on ponownie na wielki ekrany na całym świecie (w tym w Polsce) w ramach przygotowań do premiery Avatara 2.

Avatar offline

Nie wiadomo, kiedy Avatar wróci do Disney+. Można spekulować, że po tym, jak skończy się kinowa emisja filmu. Dzięki temu wynik Avatara w box office na pewno znacznie wzrośnie i jeszcze trudniej będzie pobić rekord wszech czasów. Na ten moment ma on 2 mlnd 847,3 mln dolarów na koncie.

Avatar 2 - opis fabuły

W filmie Jake i Neytiri założyli rodzinę i prowadzą spokojne życie. Jednak gdy na Pandorę powraca RDA, bohaterowie zostają zmuszeni do opuszczenia swojego domu i udania się do bezpiecznej przystani na rafie, gdzie rządzi plemię Metkayina. Jake i członkowie jego rodziny będą musieli zmierzyć się z obcą kulturą i czynnikami środowiskowymi, do których nie są przyzwyczajeni.

Avatar 2 - premiera w grudniu 2022 roku w kinach.