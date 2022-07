Avatar: Frontiers of Pandora się znacznie opóźni. Gra ma nową datę premiery

fot. Ubisoft

Nie ma co czekać na grudniową premierę Avatar: Frontiers of Pandora. Ubisoft poinformował, że gra nie zadebiutuje w planowanym terminie, który miał być zbliżony z wejściem na ekrany kin filmu Avatar: Istota wody. Gra, która miała towarzyszyć kinowej produkcji (i skorzystać na tym marketingowo) nie zadebiutuje w 2022 roku. Co więcej, sam wydawca nie jest wstanie dokładnie doprecyzować, kiedy możemy się spodziewać premiery tej gry. Ubi poinformował, że do Pandory wkroczymy dopiero w przyszłym roku finansowym, który trwa od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku.

Oficjalnym powodem przesunięcia premiery gry jest, jak to podaje są "bieżące ograniczenia w produkcji w całej branży", co w zasadzie może kryć wszystko: od problemów przy tworzeniu gry, po braki kadrowe spowodowane sezonem urlopowym czy kwestia covidu.

Wg nieoficjalnych doniesień gra zaoferuje nową opowieść z nowymi bohaterami. Cała opowieść ma znaleźć się w kanonie i być częścią wielkiej franczyzy związanej z Pandorą.