Avatar: Istota wody - jaki jest powód powrotu ludzi na Pandorę? Nowe informacje

materiały prasowe

Premiera filmu Avatar: Istota wody zbliża się wielkimi krokami, trzynaście lat po premierze pierwszej części, która podbijała kina na całym świecie i była przełomowym pokazem tego, czego potrafi dokonać grafika komputerowa. Po latach spokoju na Pandorze, ponownie ludzie podejmą próbę skolonizowania księżyca. Powrót korporacji RDA sprawia, że Sully i jego rodzina oraz pozostali członkowie plemienia, zostają zmuszeni do ucieczki na wyspiarskie rejony, na których rządzi plemię Metkayina.

Wielu widzów na pewno zastanawiało się, dlaczego ludzie powrócą na Pandorę. Można było się domyślać, że chodzi im o unobtainium, wyjątkowy surowiec dający na Ziemi ogromne możliwości. Z nowego komunikatu prasowego dowiadujemy się jednak, że nie tylko o to chodzi ludziom. Ich celem jest powrót z zamiarem kolonizacji księżyca, czyniąc go nowym domem dla ludzkości, ponieważ Ziemia powoli przestaje być miejscem nadającym się do zamieszkania.

Avatar 2 - zdjęcia

Avatar 2

Tym razem jednak RDA będzie bardziej przygotowane do walki z rdzennymi plemionami. Przygotowali tajną broń w postaci elitarnego zespołu żołnierzy stworzonego dzięki awatarom osadzonym we wspomnieniach ludzi, których DNA zostało wykorzystane do ich powstania. Wspominał o tym między innymi aktor, Stephen Lang, który powróci w drugiej części:

On jest genetycznie zmodyfikowanym, działającym autonomicznie awatarem. Został pobrany niczym plik na komputerze - jego umysł, emocje i, co może jeszcze bardziej interesujące, prawdopodobnie także jego dusza. To wszystko jest w gruncie rzeczy ezoteryczne. Jego bank pamięci jest całkowicie zapełniany aż do momentu, w którym faktycznie odbywa się przeniesienie jego DNA. Istnieją więc pewne rzeczy, których on kompletnie nie pamięta. Nie ma żadnego wspomnienia o swojej śmierci.

Avatar: Istota wody - kiedy premiera?

Avatar: Istota wody - premiera filmu w Polsce odbędzie się 16 grudnia 2022 roku.