Nowe informacje o hitach Max. Ile jest zaplanowanych seriali DCU na rok i co dalej z Euforią?

HBO/Max

Reklama

Platforma Max w tym roku mogła pochwalić się wieloma jakościowymi i wysokobudżetowymi produkcjami. Przykładów nie trzeba szukać daleko - 2. sezon Rodu smoka, fenomenalny Pingwin oraz nadal trwająca Diuna: Proroctwo. Wszystko wskazuje na to, że Max nie będzie zwalniać tempa. CEO i prezydent ds. streamingu HBO/Max, czyli JB Perrette, opowiedział o planach na kolejne lata. Czego można się dowiedzieć ze słów jego oraz Casey'ego Bloysa, również odpowiedzialnego za kontent dla Max?

Euforia - nowe informacje

Zdjęcia do 3. sezonu Euforii

W 3. sezonie będzie 8. odcinków.

Można się spodziewać skoku w czasie do przodu.

Będziemy kręcić ten sezon. Teraz czytamy scenariusze. Jesteśmy zadowoleni i ruszamy do przodu. Wiem, że serial przyciąga teraz jeszcze więcej uwagi, bo stworzył prawdziwe gwiazdy filmowe, a one mają swoje własne projekty, nad którymi pracują. Ale będziemy kręcić ten sezon, nic się nie zmieniło. - mówi Bloys.

DCU - nowe informacje

Koszmarne Komando Peacemakera Latarniami Wypuszczamy, serial animowany, który rozpocznie nowe DCU, mamy 2. sezon, pracujemy nad, ale wydaje nam się, że dwa seriale DC w roku wystarczają. Nie potrzeba ich czterech albo pięciu.

Hity Max - nowe informacje

Premiera 3. sezonu Białego lotosu zapowiedziana jest na luty 2025 roku.

Nasze największe hity zaczęły powracać w lecie tego roku z 2. sezonem Rodu smoka. Potem będzie Biały lotos w lutym, 2. sezon The Last of Us w drugiej połowie 2025 roku, potem nowy, mniejszy serial ze świata Gry o tron w lecie. Patrząc jeszcze dalej - na początku 2026 roku pojawi się 3. sezon Euforii, potem 3. sezon Rodu smoka. Teraz jest tak, że co roku będą mieć premierę przynajmniej dwie lub trzy flagowe produkcje.

W 2026-2027 rozpoczyna się nasza dziesięcioletnia podróż z serialem o Harrym Potterze. Bardzo nas to ekscytuje. Bardzo możliwe, że to największe nadchodzące wydarzenie dla nas.