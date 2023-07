Avatar - post na Twitterze usunięty po fali szyderstw. Co w nim było?

fot. materiały prasowe

Język Na'vi został skonstruowany przez Paula Frommera specjalnie dla Avatara. Chociaż w tymże języku istnieją słowa, które brzmią jak terminy angielskie, nie mają tego samego znaczenia. Na Twitterze oficjalne konto Avatara opublikowało dość niefortunny post, który miał celebrować język Na'vi. Został jednak usunięty po wyśmianiu go przez użytkowników portalu z powodu użytego słowa.

Avatar - usunięty post na Twitterze

W Internecie nic nie ginie, co udowadnia fakt, że użytkownik Twittera @theLordeEnjoyer w swoim poście zamieścił screena usuniętego wpisu Avatara z dopiskiem: "lol oni usunęli to".

https://twitter.com/theLordeEnjoyer/status/1678498721737089026

Jak widać na powyższym zachowanym screenie, Avatar chciał podkreślić słowo Na'vi oznaczające odwagę, "titstew". Post został jednak wyśmiany online ze względu na to, jak brzmi w kontekście języka angielskiego (tit oznacza cycek, a stew gulasz). Spowodowało to, że konto szybko usunęło swój wpis.

Chociaż sposób, w jaki konto Avatara na Twitterze chciało uczcić język Na'vi, był niefortunny, nie neguje to ciężkiej pracy, jaką twórcy wykonali, aby uczynić go prawdziwym językiem. Ponieważ wiele typów Na'vi zostanie wprowadzonych w przyszłych filmach tej serii, być może pojawią się nowe dialekty. Jeśli chodzi o Twittera, prawdopodobnie zapewni to, że już żaden z postów w języku Na'vi nie zostanie źle zrozumiany i wyśmiany w przyszłości.