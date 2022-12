Avengers 6 - jak MCU może przywrócić T'Challę w Secret Wars? Teoria wzbudza nadzieję

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Choć Chadwick Boseman odszedł, a wraz z nim grany przez aktora T'Challa, to niektórzy sądzą, że superbohater może powrócić do MCU w Avengers: Secret Wars. A przynajmniej jakiś jego wariant. W jaki sposób?

Do tej pory plotki zapowiadały widowisko na wielką skalę z X-Menami, Fantastyczną Czwórką, Kangiem Zdobywcą i szaleństwami multiwersum. Nowa teoria zakłada, że film umożliwi wprowadzenie T'Challi z innego uniwersum, dzięki czemu legenda pozostanie żywa.

fot. IMDb.com/© 2017 - Disney/Marvel Studios

Nowy T'Challa w MCU

Czarna Pantera 2 zgodnie z długą tradycją Marvela zawierała scenę po napisach. Dzięki niej fani mogli dowiedzieć się, że T'Challa i Nakia mają syna, którego matka wychowywała w sekrecie. Shuri dowiaduje się, że choć chłopiec nazywa się Touissant, to jego imię z Wakandy będzie honorować zmarłego ojca. Co oznacza, że dziecko nazywa się także T'Challa.

Avengers: Secret Wars - co może się wydarzyć?

W komiksach Marvelach w wydarzeniu Secret Wars współpracują ze sobą najwięksi superbohaterowie Marvela, by powstrzymać Kanga Zdobywcę i Doktora Dooma przed przejęciem multiwersum. Finalnie niektóre linie czasowe zostają ze sobą połączone, na przykład Ziemia 616 z alternatywnym uniwersum, dzięki czemu Miles Morales mógł dołączyć do głównej osi czasu.

Jeśli film pójdzie tym samym tropem, będzie to szansa na wprowadzenie na duży ekran wielu ikonicznych superbohaterów i złoczyńców, jak Wesley Snipes z trylogii Blade'a. To także okazja, by przywrócić T'Challę, a raczej pokazać jego wersję z innego uniwersum. Na pewno interesujące byłoby też to, jak na coś takiego zareagowałaby Shuri, która już raz straciła brata.

MCU - najważniejsze postacie z 4. fazy

Yelena Belova. Pojawiła się w Czarnej Wdowie i serialu Hawkeye. Razem z Natashą Romanoff trenowała w Red Room - w ten sposób pomiędzy bohaterkami nawiązała się niemal siostrzana więź. Niestety, nie mogły jej odbudować po długiej rozłące, ponieważ Czarna Wdowa zmarła krótko po tym, jak się pogodziły. Bohaterka o jej śmierć obwiniała Clinta Bartona. Yelena Belova jest grana przez Florence Pugh.

Jak MCU może przywrócić T'Challę?

Wobec tego wydają się możliwe dwie opcje: albo Touissant w przyszłości stanie się Czarną Panterą i będzie używać imienia ojca, albo poznamy T'Challę z innego uniwersum. W drugim wypadku zmiana aktora nie byłaby tak kontrowersyjna, jak podczas dyskusji na temat możliwego recastingu bohatera po śmierci Chadwicka Bosemana. W końcu jak mogliśmy zobaczyć w Spider-Man: No Way Home. W końcu Peter Parker także wygląda inaczej w różnych liniach czasowych.

Warto pamiętać, że wielu fanów wzięło udział w kampanii "Recast T'Challa" - nie chcieli stracić tak kultowego superbohatera, który miał zaledwie jeden solowy film w tamtym czasie. Wobec tego Czarna Pantera z innego uniwersum byłaby najlepszym rozwiązaniem, by przywrócić króla Wakandy, a jednocześnie nie splamić spuścizny Chadwicka Bosemana.