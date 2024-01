Avengers 6 - czy powrót jednego z poprzednich Hulków jest możliwy? Aktor stanowczo odpowiada

fot. materiały prasowe

Avengers: Secret Wars nadal znajduje się powijakach. Wiele zmian na stanowiskach kreatywnych wstrzymywało prace nad produkcją, która została zaplanowana na 2027 rok, a która ma stanowić również zwieńczenie czwartej, piątej i szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Ostatnie kłopoty krytyczne i finansowe popularnego MCU sprawiają, że osoby decyzyjne muszą wymyślić coś, co przyciągnie z powrotem publikę do kina i odzyska jej zaufanie. Jednym ze sposobów na to zdaje się nostalgia i wprowadzenie występów gościnnych na miarę powrotu Tobey'ego Maguire'a i Andrew Garfielda w Spider-Man: Bez drogi do domu. Fani prześcigają się w próbie przewidzenia, które postaci z poprzednich filmów Sony, Foxa i Marvela pojawią się w szóstej części Avengers. Jednym z kandydatów jest Hulk z 2003 roku, w którego wcielał się Eric Bana.

Avengers 6 - czy Hulk Erica Bana powróci?

Hulk z 2003 roku w reżyserii Anga Lee nie spotkał się ani z ciepłym przyjęciem krytyków ani nie uzyskał dobrego wyniku w box office, a większość osób najchętniej zapomniałaby o tej produkcji. Są jednak też tacy, którzy produkcję po latach doceniają i porównują z aktualnym stanem Zielonego Goliata w MCU. Eric Bana zapytany o możliwy powrót do tej roli przy okazji Avengers 6, dał jasno do zrozumienia:

Nie widzę tego, nie widzę tego. Nie, nie widzę tego.