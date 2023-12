Avengers 6 - komiksowy złoczyńca zostanie zastąpiony TYM superbohaterem z MCU? Genialna fanowska teoria

Źródło: materiały prasowe

Pojawiła się nowa interesująca teoria na temat Avengers: Secret Wars. Według niej jeden ze znanych superbohaterów z MCU zastąpi kluczowego komiksowego złoczyńcę w filmie. O kogo chodzi?

Avengers 6 - co wiemy o filmie?

Powstanie filmu Avengers: Secret Wars zostało ogłoszone w 2022 roku, jednak nie zdradzono wtedy żadnych szczegółów na temat projektu. Wiadomo jednak, że będzie przy nim pracował Michael Waldron, scenarzysta takich produkcji jak Loki i Doktor Strange w multiwersum obłędu. Poza tym sam tytuł wskazuje na to, że widzowie mogą oczekiwać adaptacji przynajmniej jednego z dwóch komiksowych wydarzeń o tej samej nazwie - Secret Wars.

Secret Wars - komiksowa fabuła

W komiksowym wydarzeniu Secret Wars z 1984 roku bohaterowie i złoczyńcy stanęli ze sobą do walki w Battleworld dla rozrywki Beyondera, zaś w historii z 2015 roku uniwersum Marvela zostało zniszczone przez wyłomy, a ocalałych zebrano w nowej wersji Battleworld.

Jest bardziej prawdopodobne, że MCU zainspiruje się tą drugą wersją, ponieważ w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu wprowadzono już temat niebezpieczeństwa, jakie niosą za sobą wyłomy w siatce czasoprzestrzennej multiwersum. Wciąż brakuje jednak jednej kluczowej postaci z komiksów, Molecule Mana; każdy świat ma swoją wersję tego bytu, a po jej śmierci, umiera także sam świat. Doktor Doom zbierał je, by wchłonąć moc Beyonders i zbudować Battleworld, w którym mogliby skryć się ocalali po katastrofie, niszczącej całe uniwersum Marvela.

Avengers 6 - fanowska teoria

Handsart, użytkownik Reddita, sugeruje jednak, że Molecule Man nigdy nie zostanie wprowadzony do MCU, a jego miejsce zajmie Doktor Strange. Dlaczego? W ostatnich produkcjach Marvela wielokrotnie podkreślano, że stanowi zagrożenie dla całego multiwersum, a jego warianty są niebezpieczne. Było to widać chociażby w Spider-Man: Bez drogi do domu, What If...? i Doktorze Strange w multiwersum obłędu. Poza tym gdyby Molecule Man istniał w MCU, TVA powinno o nim wiedzieć, a nie został wspomniany w serialu.

W tej wersji także zostałby wprowadzony Doktor Doom - bohater zamiast pobierać moce z różnych wersji Molecule Mana, robiłby to samo z wariantami Doktora Strange.

