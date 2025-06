Motywacje złoczyńcy Avengers: Doomsday. Chodzi o JEDNĄ postać i różne rzeczywistości

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Według nowego przecieku Doktora Dooma porwie Franklina Richardsa, czyli syna Reeda Richardsa i Sue Storm z Fantastycznej Czwórki, i wykorzystanie go do swojego planu. Jest to już kolejne źródło, które potwierdza taki bieg wydarzeń. Wszystko więc wskazuje na to, że Doktor Doom będzie mieć podobne motywacje jak w komiksach, w których złoczyńca, po rozpadzie wszystkich rzeczywistości multiwersum, stworzył jedną zwaną Battleworld, w której rządził jako Bóg Imperator przez osiem lat. Wiemy, że alternatywne światy są niszczone w ramach kolizji, więc ta droga przebiega podobnie jak w komiksach. A Franklin Richards ma moc kształtowania i tworzenia nowych rzeczywistości, więc idealne narzędzie do zrealizowaniu celu złoczyńcy.

Avengers: Doomsday powiązany z Fantastyczną 4

Wszystko wskazuje na to, że rola filmu Fantastyczna 4 jako wprowadzenia do Avengers: Doomsday będzie kluczowa. Nowy przeciek ponownie potwierdza, że Doktor Doom pojawi się na chwilę w scenie po napisach i z niej wynika, że właśnie wtedy porwie Franklina Richardsa, który jest jeszcze malutkim dzieckiem. Wszystko też wskazuje, że młody Franklin jest również celem Galactusa, czyli innego wielkiego czarnego charakteru.

Avengers Doomsday - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Z pozostałych przecieków poznaliśmy następujące informacje:

Prace na planie Avengers: Doomsday zostaną przedłużone o miesiąc. O tyle dłużej twórcy będą kręcić film, niż pierwotnie planowano.

Wciąż spekuluje się, że poznamy nowych odtwórców X-Menów w Avengers: Doomsday, którzy będą w centrum Sagi Mutantów w MCU. Według pogłosek castingi trwają, więc odbywają się spotkania zapoznawcze z aktorami i rozmowy. Na tej liście pojawia się Bella Ramsey z The Last of Us do roli Kitty Pryde.

Jeśli Spider-Man pojawi się w Avengers: Doomsday, będzie to niewielka rola. Większą ma mieć w Avengers: Secret Wars.

Kwestia Kanga Zdobywcy i zniknięcie jego wariantów jako zagrożenia zostanie poruszona w filmie.

Nie pojawią się złe alternatywne wersje Jean Grey i Reeda Richardsa, znanego jako The Maker.

Premiera w grudniu 2026 roku.