GTA 6 za niemal 500 zł? Analityk "ma nadzieję" na podwyżkę cen gier

Mathew Ball, analityk zajmujący się branżą gier, opublikował swój raport zatytułowany "State of Video Gaming in 2025". Podzielił się on w nim swoimi przemyśleniami i przewidywaniami dotyczącymi nadchodzących miesięcy. Szczególnie jedna wzmianka jest tam interesująca i zarazem bardzo kontrowersyjna. Ball wyraża bowiem nadzieję, że cena GTA 6 na premierę może wynieść nawet 100$, a więc około 410 zł. Jeśli tak faktycznie by się stało, to gracze z Polski za nową odsłonę serii musieliby zapłacić około 500 zł, bo ceny w Stanach Zjednoczonych nie uwzględniają podatku VAT.

Zdaniem analityka, Grand Theft Auto VI to jeden z tych tytułów, który świetnie się sprzeda niezależnie od ceny, a jeśli 2K zdecydowałoby się na podwyżkę, to być może tym śladem poszliby również inni wydawcy. To zaś miałoby być odpowiedzią na aktualne problemy rynku, który zmaga się z inflacją i rosnącymi kosztami produkcji.

Warto również przypomnieć, że 2K przetarło szlaki już wcześniej. To właśnie oni jako jedni z pierwszych zdecydowali się na podwyżkę "standardowej" ceny nowej gry z 60 do 70$ przy okazji przejścia na nową generację konsol.

