W Avengers: Doomsday pojawią się przepotężne postacie. Ich związek z multiwersum jest kluczowy

Wszystko wskazuje na to, że Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars pod kątem rozmachu i realizacji będą większymi filmami niż Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Nowa plotka potwierdza, że kolejne potężne postacie odegrają tutaj ważne role i dla każdego, kto zna komiksy Marvela, ich obecność nie będzie zaskoczeniem.

Obserwatorzy w Avengers: Doomsday

Według zawsze dobrze poinformowanego Daniela Richtmana zarówno w Avengers: Doomsday, jak i Avengers: Secret Wars ważne role odegrają Obserwatorzy (Watchers), czyli potężne istoty, które obserwują wydarzenia w multiwersum, zbierając wiedzę i zapisując historie, ale nigdy w nie nie ingerują. Każdy rejon kosmosu ma swojego Obserwatora, a region MCU jest pod pieczą Uatu. Dzięki temu Jeffrey Wright będzie mieć okazję zagrać go w wersji aktorskiej.

Postać Uatu zadebiutowała w MCU w serialu A gdyby...?, w którym wątek Obserwatorów multiwersum został poruszony, a finał trzeciego sezonu zbudował ważne fundamenty pod to, co zostanie wykorzystane w Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Producent zapowiadał to po premierze w grudniu. Tam też Uatu, pokonując innych Obserwatorów, dał im do zrozumienia, że można i trzeba czasem ingerować w wydarzenia w multiwersum.

Ten serial pokazał też, że są oni bardzo potężni i mają wielką moc, którą mogą wykorzystać do walki. Zobaczcie epicką bitwę z finału A gdyby...?, która pokazuje potęgę Obserwatorów:

Ma on potężnych sojuszników w postaci trzech superbohaterek, które stały się częścią grupy nadzorców multiwersum: Kahori (postać wywodząca się ze świata Rdzennych Amerykanów), Storm w wersji bogini piorunów z młotem Mjolnir oraz Byrdie (nowa postać wymyślona na potrzeby MCU, córka Kaczora Howarda i znanej z filmów Darcy).

Nie jest więc wykluczone, że postacie z serialu animowanego MCU pojawią się w obu filmach. A przez działania Doktora Dooma Obserwatorzy będą musieli dokonać ingerencji w multiwersum. Przypomnijmy, że Doktor Doom może mieć po swojej stronie złe wersje Avengers z alternatywnych światów, czyli rzeczywistości, w których Czarna Wdowa czy Kapitan Ameryka nie zostali superbohaterami, a byli złoczyńcami.

Prace na planie ruszą w marcu 2025 roku. Premiera w 2026 roku.