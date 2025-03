Samsung prezentuje Eclipsa Audio – dźwięk 3D nowej generacji w telewizorach i nie tylko

fot. Samsung

Reklama

Eclipsa Audio to efekt współpracy gigantów technologicznych – Samsunga i Google – zaprezentowany po raz pierwszy na tegorocznych targach CES w Las Vegas. Technologia oparta na otwartym standardzie IAMF (Immersive Audio Model and Formats) oferuje niespotykane dotąd wrażenia dźwięku przestrzennego 3D. Dzięki inteligentnej analizie każdego segmentu dźwiękowego, od szeptanych dialogów po potężne eksplozje, Eclipsa Audio dostosowuje dźwięk do warunków domowych, zapewniając optymalne doznania niezależnie od konfiguracji sprzętu audio.

Jak to działa?

Technologia Eclipsa Audio potrafi renderować dźwięk z wielu kierunków – z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej, z góry i z dołu, tworząc realistyczne poczucie głębi przestrzennej. Niezależnie od tego, czy oglądasz film akcji, koncert na żywo czy grasz w ulubioną grę, Eclipsa Audio sprawi, że poczujesz się jak w samym centrum wydarzeń.

Open-source – dźwięk dla każdego

Co wyróżnia Eclipsa Audio na tle konkurencji, to model open-source. Dzięki temu każdy twórca treści może korzystać z tej technologii bez konieczności płacenia tantiem. To otwiera nowe możliwości dla rozwoju dźwięku 3D i demokratyzuje dostęp do zaawansowanych technologii audio.

Eclipsa Audio w telewizorach Samsung

Już niedługo technologia Eclipsa Audio zadebiutuje w najnowszych telewizorach Samsung z roku modelowego 2025 – od serii Crystal UHD po flagowe modele Neo QLED 8K. Dzięki zintegrowanym głośnikom, a w modelach premium także głośnikom surround i górnym, telewizory Samsung zapewnią pełne spektrum dźwięku 3D. Można też połączyć telewizor z soundbarem, aby uzyskać bogatszy dźwięk przestrzenny.

fot. Samsung

Przyszłość dźwięku 3D

Eclipsa Audio to krok milowy w rozwoju technologii audio. Dzięki współpracy liderów branży, otwartemu standardowi i inteligentnej analizie dźwięku, Eclipsa Audio ma potencjał, by zrewolucjonizować sposób, w jaki doświadczamy dźwięku w domowym zaciszu.