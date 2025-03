Bracia Russo o powrocie do MCU. "Zrobiliśmy tyle tych filmów pod rząd, że zapominamy o presji"

fot. Marvel

Bracia Russo pożegnali się w 2019 roku z Kinowym Uniwersum Marvela, ale ta separacja długo nie potrwała. Obaj powrócą jako reżyserzy nadchodzącego Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Szkice koncepcyjne do pierwszego z tych filmów nieoczekiwanie pojawiły się w sieci i pobudziły dyskusje na temat szczegółów fabularnych. Chociaż twórcy tego nie zdradzili, to przyznali, że ta opowieść była tym, co skłoniło ich ostatecznie do powrotu do MCU.

Potwierdziła się plotka z Fantastycznej 4? To może być duży spoiler!

Bracia Russo o powrocie do MCU

Joe i Anthony Russo porozmawiali z The Playlist. W ich rozmowie poruszono m.in. to, dlaczego zdecydowali się wrócić do MCU. Pierwszy głos zabrał Joe Russo. Czy powrót jest stresujący?

Zrobiliśmy tyle tych filmów pod rząd, że zapominamy o presji. Ta praca jest tak zajmująca i intensywna, że nie możesz o tym myśleć. "Co ludzie powiedzą lub o tym pomyślą?" Zamiast tego możesz myśleć tylko: "Czy to dobra historia do opowiedzenia? Dlaczego w ogóle to robimy?" Jesteśmy teraz skupieni wyłącznie na opowiedzeniu historii. To nas właśnie przyciągnęło z powrotem - pomysł na tę opowieść. To bardzo, bardzo ciekawa rzecz do przedstawienia i teraz skupiamy się na zrobieniu tego. Presja i strach to słabi doradcy przy podejmowaniu decyzji. Mamy nadzieję, że uda nam się zachować spokój i dalej tworzyć historie w taki sposób w jaki je widzimy.

Wielu fanów MCU zauważyło, że IV i V faza nie są tak dobrze zaplanowane i połączone, co poprzednie trzy, które prowadziły do Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Wśród zarzutów pojawia się m.in. stawianie na Kanga jako kolejnego dużego przeciwnika, by następnie go porzucić z powodu kontrowersji z aktorem i przywrócić Roberta Downey Jr. do roli Dr. Dooma, co wielu odbiera jako żerowanie na nostalgii i rozpaczliwe łapanie się tego, co ludzie już znają. Do tych argumentów odniósł się z kolei Anthony Russo.

Jest pewna nić narracyjna, która się rozwijała od premiery Avengers: Koniec gry. Mamy nadzieję, że uda nam się ją złapać i przedstawić tę historię w taki sposób, żeby jednocześnie popychała wszystko do przodu, ale też składała hołd temu, co było wcześniej.

