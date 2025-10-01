Reklama
W Avengers: Doomsday jest Spider-Man - tylko który? Reżyserzy mogli też zapowiedzieć giganta Marvela

Czy reżyserzy Avengers: Doomsday właśnie zapowiedzieli pojawienie się w filmie Wolverine'a? W sieci krąży szalona interpretacja nowego zdjęcia z planu. Są też kolejne doniesienia na temat Kapitana Ameryki i Spider-Mana. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
avengers: doomsday Spider-Man MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man Marvel/Sony
Nie minął nawet dzień od momentu, gdy bracia Russo upublicznili na Instagramie nowe zdjęcie z planu Avengers: Doomsday, które zostało opatrzone podpisem "Przyjrzyjcie się uważnie". Ogromna część internautów skłania się ku przypuszczeniu, że na fotografii możemy dostrzec litery "A" i "X", co miałoby być sugestią ekranowej walki Mścicieli z X-Menami. Pojawiła się już jednak kolejna teoria w tej sprawie. 

Autorem tej szalonej interpretacji jest Erik Voss z kanału New Rockstars, który od lat rozbiera na czynniki pierwsze wszelkie materiały promocyjne i produkcje Marvela, szukając w nich easter eggów i ukrytych znaczeń. Twierdzi on, że zaprezentowane przez reżyserów Avengers: Doomsday zdjęcie w rzeczywistości zapowiada pojawienie się w filmie Wolverine'a, o czym miałoby świadczyć światło w centrum materiału, które pada na trzy metalowe belki - kształt tej struktury przywodzi na myśl charakterystyczne cięcie pazurami w wykonaniu Logana. 

Voss swoje przypuszczenia podpiera też faktem, że fotografia pierwotnie miała zostać opublikowana 19 września, dokładnie 7 lat po pokazaniu przez braci Russo podobnego materiału promującego Avengers: Endgame. Datę tę zmieniono z dwóch powodów: najpierw z uwagi na zawirowania wokół sprawy zawieszonego przez Disneya Jimmy'ego Kimmela, później po to, by ustąpić miejsca zwiastunowi gry Marvel's Wolverine. Ocenę zasadności tej interpretacji pozostawiamy już Wam. 

Chris Evans znów twierdzi, że w Doomsday go nie ma 

Są też inne doniesienia scooperów. MyTimeToShineHello tajemniczo przekonuje, że "w Doomsday jest Spider-Man", nie podając jednak, o którą jego ekranową wersję idzie. Amerykańskie portale popkulturowe wychodzą z założenia, że sposób sformułowania tej rewelacji sugeruje pojawienie się albo Tobeya Maguire'a, albo Andrew Garfielda, przy czym większe szanse daje się pierwszemu z nich. 

Z kolei Daniel Richtman raportuje, że poza zapowiadanym przez niego dziś rano Ghost Riderem w Avengers 5 zobaczymy też Chrisa Evansa jako Kapitana Amerykę, która to postać odegra "centralną rolę". Co ciekawe, scooper dzieli się tymi rewelacjami mając na uwadze, że sam aktor kilka dni temu znów wykluczył swój powrót do MCU, mówiąc:

Chodzi mi o to, że to smutne być poza tym wszystkim. Smutno jest nie być raz jeszcze z zespołem, ale jestem pewien, że robią coś niesamowitego. Dla mnie będzie pewnie jeszcze trudniej, kiedy ten film wejdzie do kin i poczuję, jakby mnie nie zaproszono na imprezę.

MCU - najbrutalniejsze sceny. Tak Marvel szokował widzów

arrow-left Marvel arrow-right

O tym, czy Chris Evans jednak pojawi się na wspomnianej przez niego "imprezie", dowiemy się już 18 grudnia 2026 roku, kiedy to Avengers: Doomsday zadebiutuje na ekranach. 

Źródło: MyTimeToShineHello/Daniel Richtman

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Spider-Man MCU
