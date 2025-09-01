Zakończenie Avengers: Doomsday wg AI. Wizualny koszmar, ale pomysł wzrusza do łez

Marvel

Choć wiele wskazuje na to, że zakończenie Avengers: Doomsday nie zostało jeszcze szczegółowo rozpisane na poziomie scenariusza - ten prawdopodobnie wciąż powstaje, w żaden sposób nie zmienia to faktu, że fani Marvela snują liczne teorie na temat hipotetycznego przebiegu finału przyszłorocznego filmu MCU. Teraz z pomocą na tym polu przyszła im AI, która przedstawiła swoją własną wersję ekranowych wydarzeń.

Od wczoraj w sieci krąży stworzony dzięki sztucznej inteligencji materiał, który tylko w serwisie X na różnych profilach doczekał się już kilkunastu milionów wyświetleń. Wideo bez dwóch zdań jest odpychające i poniekąd irytujące w materii wizualnej, jednak sam pomysł na zakończenie Avengers: Doomsday to już emocjonalna stratosfera. Wszystko kręci się wokół szczególnej relacji łączącej Tony'ego Starka i Petera Parkera. Jest też niezwykły twist - spójrzcie sami:

Finał Avengers: Doomsday według AI. To wideo robi w sieci w furorę

Z innych doniesień na temat Doomsday zwraca uwagę raport przedstawiony przez scoopera MyTimeToShineHello. Twierdzi on, że pojawienie się Paula Rudda wraz z braćmi Russo w specjalnym materiale zza kulis, który pokazano uczestnikom odbywającego się w miniony weekend D23, nie było przypadkowe. Scooper sugeruje, że Scott Lang aka Ant-Man może odegrać bardzo dużą rolę w filmie Marvela, być może większą niż w Końcu gry.

Avengers: Doomsday - kogo (jeszcze) brakuje w obsadzie?

Chris Evans - Kapitan Ameryka bądź inna rola

Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.