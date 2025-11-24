Nowe seriale ze świata Yellowstone. Wiemy, gdzie będzie można je obejrzeć w Polsce

fot. Paramount+

Reklama

Platforma streamingowa SkyShowtime ogłosiła, że ma wyłączne prawa do kolejnych seriali ze świata Yellowstone. W planach są aż trzy tytuły, które w Polsce będą wyświetlane w tym serwisie. Wszystkie trzy tytuły zadebiutują w 2026 roku, ale jeszcze nie ustalono nawet dat światowych premier.

Yellowstone - kontynuacje w SkyShowtime

Pierwszym serialem jest Marshals; historia z Yellowstone (Y: Marshals), który twórca uniwersum Taylor Sheridan stworzył dla amerykańskiej telewizji CBS. Jest to kontynuacja Yellowstone i zarazem spin-off, ponieważ śledzimy losy jedynie Kayce'a Duttona (Luke Grimes), który dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshalls.

Drugą kontynuacją/spin-offem jest Dutton Ranch (tytuł roboczy), w którym Kelly Reilly i Cole Hauser wrócą odpowiednio jako Beth Dutton i Rip Wheeler. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z finałowego sezonu Yellowstone. W obsadzie zobaczymy dwójkę wybitnych aktorów - Eda Harrisa i Annette Bening.

Trzecim serialem jest The Madison, który opowiada o rodzinie McIntoshów z Nowego Jorku, która przeprowadza się do Montany i mieszka nieopodal rzeki Madison. Jak wiemy, w Montanie stacjonuje rodzina Duttonów, ale pomimo tego, że prace na planie zakończyły się miesiące temu, nie wiadomo, jakie powiązania fabularne są szykowane przez twórców. Główne role grają Kurt Russell, Michelle Pfeiffer i Patrick J. Adams.

Daty premiery poznamy wkrótce, gdy ruszy promocja każdego z seriali.