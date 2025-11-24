Reklama
Nowe seriale ze świata Yellowstone. Wiemy, gdzie będzie można je obejrzeć w Polsce

W planach są trzy seriale osadzone w świecie Yellowstone, w tym dwie kontynuacje. Gdzie będzie można je oglądać w Polsce? Wiemy już, która platforma streamingowa zdobyła wyłączne prawa - ogłoszenie pojawiło się w sieci.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  yellowstone 
Yellowstone - sezon 5, odcinek 14 fot. Paramount+
Platforma streamingowa SkyShowtime ogłosiła, że ma wyłączne prawa do kolejnych seriali ze świata Yellowstone. W planach są aż trzy tytuły, które w Polsce będą wyświetlane w tym serwisie. Wszystkie trzy tytuły zadebiutują w 2026 roku, ale jeszcze nie ustalono nawet dat światowych premier.

Yellowstone - kontynuacje w SkyShowtime

Pierwszym serialem jest Marshals; historia z Yellowstone (Y: Marshals), który twórca uniwersum Taylor Sheridan stworzył dla amerykańskiej telewizji CBS. Jest to kontynuacja Yellowstone i zarazem spin-off, ponieważ śledzimy losy jedynie Kayce'a Duttona (Luke Grimes), który dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshalls.

Drugą kontynuacją/spin-offem jest Dutton Ranch (tytuł roboczy), w którym Kelly Reilly i Cole Hauser wrócą odpowiednio jako Beth Dutton i Rip Wheeler. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z finałowego sezonu Yellowstone. W obsadzie zobaczymy dwójkę wybitnych aktorów - Eda Harrisa i Annette Bening.

Trzecim serialem jest The Madison, który opowiada o rodzinie McIntoshów z Nowego Jorku, która przeprowadza się do Montany i mieszka nieopodal rzeki Madison. Jak wiemy, w Montanie stacjonuje rodzina Duttonów, ale pomimo tego, że prace na planie zakończyły się miesiące temu, nie wiadomo, jakie powiązania fabularne są szykowane przez twórców. Główne role grają Kurt Russell, Michelle Pfeiffer i Patrick J. Adams.

Daty premiery poznamy wkrótce, gdy ruszy promocja każdego z seriali.

Źródło: SkyShowtime

Powiązane seriale
Y: Marshals
2026
The Madison Dramat

8,6

2018
Yellowstone
Oglądaj TERAZ Yellowstone Dramat

