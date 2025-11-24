Tron: Ares wkrótce na VOD. Kiedy premiera w streamingu w Polsce?

fot. materiały prasowe

Kultowa franczyza powróciła na duże ekrany wraz z filmem Tron: Ares wyreżyserowanym przez Joachima Rønninga na podstawie scenariusza Davida DiGilio i Jesse'ego Wigutowa. W głównych rolach wystąpili Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith i Gillian Anderson. Do swojej roli powrócił również Jeff Bridges.

Tron: Ares niebawem w streamingu

Tron: Ares nie podbił kin. Okazał się klapą finansową, bo przy budżecie 180-220 mln dolarów zarobił 142 mln dolarów. W serwisie Rotten Tomatoes ma 53% pozytywnych opinii od krytyków, co oznacza, że posiada status "zgniłego". Natomiast film bardziej docenili widzowie, bo 85% oceniło go pozytywnie.

Produkcja miała premierę na początku października, ale już niebawem trafi do serwisów streamingowych, więc będzie mieć szanse na zmniejszenie strat finansowych. W Polsce Tron: Ares zadebiutuje na VOD 2 grudnia.

Tron: Ares - fabuła

Kontynuacja filmów Tron i Tron: Dziedzictwo. Tron: Ares opowiada o niezwykle zaawansowanym cyfrowym programie o imieniu Ares, który zostaje wysłany z cyfrowego świata do świata rzeczywistego z niebezpieczną misją, stanowiąc pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.

