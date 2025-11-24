Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tron: Ares wkrótce na VOD. Kiedy premiera w streamingu w Polsce?

Zaledwie dwa miesiące po kinowej premierze Tron: Ares trafi na streaming. Kiedy dokładnie będzie można obejrzeć ten film, w którym w głównych rolach występują Jared Leto i Greta Lee​?
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  tron: ares 
VOD premiera streaming
Tron: Ares fot. materiały prasowe
Reklama

Kultowa franczyza powróciła na duże ekrany wraz z filmem Tron: Ares wyreżyserowanym przez Joachima Rønninga na podstawie scenariusza Davida DiGilio i Jesse'ego Wigutowa. W głównych rolach wystąpili Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith i Gillian Anderson. Do swojej roli powrócił również Jeff Bridges.

Czytaj więcej: Jeff Bridges o klapie Tron: Ares. To nie oznacza złego filmu

Tron: Ares niebawem w streamingu

Tron: Ares nie podbił kin. Okazał się klapą finansową, bo przy budżecie 180-220 mln dolarów zarobił 142 mln dolarów. W serwisie Rotten Tomatoes ma 53% pozytywnych opinii od krytyków, co oznacza, że posiada status "zgniłego". Natomiast film bardziej docenili widzowie, bo 85% oceniło go pozytywnie. 

Produkcja miała premierę na początku października, ale już niebawem trafi do serwisów streamingowych, więc będzie mieć szanse na zmniejszenie strat finansowych. W Polsce Tron: Ares zadebiutuje na VOD 2 grudnia

nullfot. materiały prasowe

Tron: Ares - fabuła

Kontynuacja filmów Tron i Tron: Dziedzictwo. Tron: Ares opowiada o niezwykle zaawansowanym cyfrowym programie o imieniu Ares, który zostaje wysłany z cyfrowego świata do świata rzeczywistego z niebezpieczną misją, stanowiąc pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.

Tron: Ares - zdjęcia

Tron: Ares - nowy zwiastun

arrow-left
Tron: Ares - nowy zwiastun
Źródło:
arrow-right

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  tron: ares 
VOD premiera streaming
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,5

2025
Oglądaj TERAZ Tron: Ares Sci-Fi

Najnowsze

1 HBO Max logo
-

HBO Max przyznaje się do pomyłki. Poprzednia zmiana nazwy była niepotrzebna

2 Yellowstone - sezon 5, odcinek 14
-

Nowe seriale ze świata Yellowstone. Wiemy, gdzie będzie można je obejrzeć w Polsce

3 Batman/Deadpool - komiks
-

Twórca Deadpoola znów uderza w Marvela. "Nie rozumieją marketingu i sprzedaży"

4 Ponyo (2008) – kolejny klasyk studia Ghibli na liście. Opowiada o chłopcu, który zaprzyjaźnia się z rybią księżniczką. Naprawdę magiczny tytuł, który na czas seansu zabierze Was do trochę innego świata.
-

Filmy i gry mogą mieć dobry wpływ na zdrowie psychiczne. Nowe badanie brytyjskich naukowców

5 Harry Potter i Zakon Feniksa
-

Czy Rupert Grint powróci do Harry'ego Pottera? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

6 18. Naruto (2002)
-

Co z aktorską adaptacją mangi Naruto? Scenarzystka o wyzwaniach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e08

Simpsonowie

s19e08

Zaklinacze koni

s19e08

Detektyw Murdoch

s2025e227

Moda na sukces

s16e07

Bob’s Burgers

s42e56

s20e09

Cztery żony i mąż

s10e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katherine Heigl
Katherine Heigl

ur. 1978, kończy 47 lat

Lola Glaudini
Lola Glaudini

ur. 1971, kończy 54 lat

Garret Dillahunt
Garret Dillahunt

ur. 1964, kończy 61 lat

Shirley Henderson
Shirley Henderson

ur. 1965, kończy 60 lat

Stephen Merchant
Stephen Merchant

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV