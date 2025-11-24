Genialny metazabieg w przeboju science fiction. Twórcy połączyli fikcję z rzeczywistością

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Po emisji czterech odcinków serialu Jedyna, znanego również jako Pluribus, wielu fanów science fiction jest zgodnych co do tego, że to jedno z najciekawszych dzieł gatunku na przestrzeni ostatnich lat. Odpowiadający za nową produkcję Apple TV+ twórca słynnego Breaking Bad, Vince Gilligan, wydaje się dopiero rozpędzać, a ostatnia odsłona serii udowadnia, że ma on jeszcze kilka fabularnych asów w rękawie.

W odcinku zatytułowanym Prosimy, Carol autorzy serialu sci-fi podzielili się z widzami metazabiegiem, który w zupełnie nieoczekiwany sposób połączył ekranową fikcję z rzeczywistością. W scenie rozgrywającej się w pobliżu domu protagonistki portretowana przez Rheę Seehorn bohaterka obserwuje grupę złączonych w ramach zbiorowej świadomości osób sprzątających jej podjazd po wybuchu granatu. Patrząc na jednego z mężczyzn Carol Sturka zastanawia się: "Czy ja cię znam?", by po chwili wykrzyczeć: "Jesteś pie... burmistrzem!". Postać w ramach odpowiedzi stwierdza z uśmiechem na ustach: "Dziękuję za twój głos".

Jak się okazuje, w rolę ekranowego polityka wcielił się... prawdziwy burmistrz Albuquerque, Tim Keller, 47-letni biznesmen i polityk Partii Demokratycznej, który piastuje swój urząd od 2017 roku. Okoliczności jego gościnnego występu nie są jasne; przypomnijmy jednak, że Gilligan rozsławił Albuquerque na cały świat, umiejscawiając w nim akcję aż trzech swoich seriali: Breaking Bad, Zadzwoń do Saula i właśnie Pluribus.

Z doniesień dziennikarskich wynika, że w kolejnych odcinkach Jedynej powinniśmy spodziewać się większej liczby zabiegów metanarracyjnych.

