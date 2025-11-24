Twórca Deadpoola znów uderza w Marvela. "Nie rozumieją marketingu i sprzedaży"

Fani popkultury z całą pewnością zdążyli zauważyć, że Rob Liefeld, współautor komiksowej postaci Deadpoola, od lat ma napięte stosunki z Marvelem. Gdy wydaje się już, że legendarny scenarzysta i Dom Pomysłów znajdują wspólny język, jak choćby w trakcie zeszłorocznej premiery filmu Deadpool & Wolverine, jakiś czas później Liefeld znów wraca do krytyki swojego dawnego pracodawcy.
Tak stało się w miniony weekend. Twórca Pyskatego Najemnika w serii wpisów na X zabrał głos w kwestii kondycji dzisiejszego rynku komiksów. Najgłośniej jest o jednym z nich, w którym uderza on w Marvela:
Liefeld ma jednak zupełnie inne zdanie o postrzeganej całościowo branży komiksowej, przy czym istotne jest to, że ocenia ją przez pryzmat swojej twórczości i dokonań:
Co ciekawe, scenarzysta pochwalił też ostatni crossover Marvela i DC, przyznając, że jest zachwycony jego najnowszą odsłoną, zeszytem Batman/Deadpool. Liefeld sięgnął już po niego "wiele razy".
Źródło: X/Rob Liefeld