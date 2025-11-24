Twórca Deadpoola znów uderza w Marvela. "Nie rozumieją marketingu i sprzedaży"

DC/Marvel

Reklama

Fani popkultury z całą pewnością zdążyli zauważyć, że Rob Liefeld, współautor komiksowej postaci Deadpoola, od lat ma napięte stosunki z Marvelem. Gdy wydaje się już, że legendarny scenarzysta i Dom Pomysłów znajdują wspólny język, jak choćby w trakcie zeszłorocznej premiery filmu Deadpool & Wolverine, jakiś czas później Liefeld znów wraca do krytyki swojego dawnego pracodawcy.

Tak stało się w miniony weekend. Twórca Pyskatego Najemnika w serii wpisów na X zabrał głos w kwestii kondycji dzisiejszego rynku komiksów. Najgłośniej jest o jednym z nich, w którym uderza on w Marvela:

Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że przetrwałem wszystkie złe decyzje, na które byłem narażony w Marvelu. Cały dział, który nie rozumie marketingu ani zasad sprzedaży komiksów. Patrzenie, jak potykają się w 2025 roku, jest trudne do oglądania. Kiedy pojawi się dno?

Liefeld ma jednak zupełnie inne zdanie o postrzeganej całościowo branży komiksowej, przy czym istotne jest to, że ocenia ją przez pryzmat swojej twórczości i dokonań:

Komiksy mają się świetnie. 2025 był dla mnie ROKIEM BOOMU. Wydawnictwa są na fali. Youngblood osiągnął wyniki 50 razy lepsze niż te, które miałem w Marvelu. Musisz być odważny, a przełom w twojej karierze może ukrywać się tuż za rogiem.

Co ciekawe, scenarzysta pochwalił też ostatni crossover Marvela i DC, przyznając, że jest zachwycony jego najnowszą odsłoną, zeszytem Batman/Deadpool. Liefeld sięgnął już po niego "wiele razy".

Ranking najlepszych komiksów Marvela w historii