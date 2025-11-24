Man of Tomorrow - wiemy, kiedy początek zdjęć. James Gunn pokazał stos storyboardów

Warner Bros./Reddit

Man of Tomorrow jest zaplanowanym na 2027 rok filmem w reżyserii Jamesa Gunna, który będzie kontynuować wydarzenia z Supermana i 2. sezonu Peacemakera. W produkcji w głównych rolach zobaczymy Davida Corensweta w roli Człowieka ze stali oraz Nicholasa Houlta, czyli Lexa Luthora, jego największego przeciwnika. Obaj jednak będą musieli połączyć siły i współpracować w celu pokonania większego zagrożenia. Hoult zdradził, kiedy rozpoczną się zdjęcia do Man of Tomorrow.

Nicholas Hoult pojawił się niedawno na konwencie, w którym zdradził tę informację, choć nie bez oporów:

Nie mogę. Miałbym dużo problemów. Ale zaczynamy zdjęcia w kwietniu. Jestem bardzo podekscytowany.

Rozpoczęcie zdjęć w tym okresie oznacza, że Man of Tomorrow prawdopodobnie znów otrzyma długie okienko na doszlifowanie efektów specjalnych - Superman miał na to prawie rok. Bardzo możliwe, że zdjęcia będą kręcone w otwartej przestrzeni podobnie do pierwszego filmu Jamesa Gunna z DCU, a to z kolei oznaczałoby prawdopodobny wyciek zdjęć z planu do mediów.

Man of Tomorrow - storyboardy i życzenia Jamesa Gunna

James Gunn z kolei pochwalił się całym stosem storyboardów do nadchodzącego filmu.

Oraz złożył wylewne życzenia Peterowi Safranowi z okazji jego urodzin. Obaj współkierownicy DCU znają się od wielu lat i przeżyli wiele wspólnych przygód. Gunn wspomina między innymi moment, w którym Safran uratował życie jego psa, Ozu.