Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Man of Tomorrow - wiemy, kiedy początek zdjęć. James Gunn pokazał stos storyboardów

Obecnie trwa okres pre-produkcji do filmu Man of Tomorrow w reżyserii Jamesa Gunna, który będzie kontynuować wątki zapoczątkowane w Supermanie i 2. sezonie Peacemakera. Kiedy rozpoczną się zdjęcia?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
james gunn Man of Tomorrow
Superman - Man of Tomorrow Warner Bros./Reddit
Reklama

Man of Tomorrow jest zaplanowanym na 2027 rok filmem w reżyserii Jamesa Gunna, który będzie kontynuować wydarzenia z Supermana i 2. sezonu Peacemakera. W produkcji w głównych rolach zobaczymy Davida Corensweta w roli Człowieka ze stali oraz Nicholasa Houlta, czyli Lexa Luthora, jego największego przeciwnika. Obaj jednak będą musieli połączyć siły i współpracować w celu pokonania większego zagrożenia. Hoult zdradził, kiedy rozpoczną się zdjęcia do Man of Tomorrow.

Ujawniono potężną moc złoczyńcy Spider-Mana 4. Są też zaskakujące plany z symbiontem

Nicholas Hoult pojawił się niedawno na konwencie, w którym zdradził tę informację, choć nie bez oporów:

Nie mogę. Miałbym dużo problemów. Ale zaczynamy zdjęcia w kwietniu. Jestem bardzo podekscytowany.

Rozpoczęcie zdjęć w tym okresie oznacza, że Man of Tomorrow prawdopodobnie znów otrzyma długie okienko na doszlifowanie efektów specjalnych - Superman miał na to prawie rok. Bardzo możliwe, że zdjęcia będą kręcone w otwartej przestrzeni podobnie do pierwszego filmu Jamesa Gunna z DCU, a to z kolei oznaczałoby prawdopodobny wyciek zdjęć z planu do mediów. 

Man of Tomorrow - storyboardy i życzenia Jamesa Gunna

James Gunn z kolei pochwalił się całym stosem storyboardów do nadchodzącego filmu.

Oraz złożył wylewne życzenia Peterowi Safranowi z okazji jego urodzin. Obaj współkierownicy DCU znają się od wielu lat i przeżyli wiele wspólnych przygód. Gunn wspomina między innymi moment, w którym Safran uratował życie jego psa, Ozu.

nullfot. Threads (jamesgunn)

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
james gunn Man of Tomorrow
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Man of Tomorrow Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 SkyShowtime
-

Nowości na SkyShowtime. Kinowe hity, spin-offy i wyczekiwane seriale

2 Pluribus - Jedyna - cameo burmistrza Tima Kellera
-
Spoilery

Genialny metazabieg w przeboju science fiction. Twórcy połączyli fikcję z rzeczywistością

3 HBO Max logo
-

HBO Max przyznaje się do pomyłki. Poprzednia zmiana nazwy była niepotrzebna

4 Tron: Ares
-

Tron: Ares wkrótce na VOD. Kiedy premiera w streamingu w Polsce?

5 Yellowstone - sezon 5, odcinek 14
-

Nowe seriale ze świata Yellowstone. Wiemy, gdzie będzie można je obejrzeć w Polsce

6 Batman/Deadpool - komiks
-

Twórca Deadpoola znów uderza w Marvela. "Nie rozumieją marketingu i sprzedaży"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e08

Simpsonowie

s19e08

Zaklinacze koni

s19e08

Detektyw Murdoch

s2025e227

Moda na sukces

s16e07

Bob’s Burgers

s42e56

s20e09

Cztery żony i mąż

s10e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katherine Heigl
Katherine Heigl

ur. 1978, kończy 47 lat

Lola Glaudini
Lola Glaudini

ur. 1971, kończy 54 lat

Garret Dillahunt
Garret Dillahunt

ur. 1964, kończy 61 lat

Shirley Henderson
Shirley Henderson

ur. 1965, kończy 60 lat

Stephen Merchant
Stephen Merchant

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV