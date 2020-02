Avengers: Endgame - rzadkie plakaty i Robert Downey Jr. podczas próby

Avengers: Endgame to najbardziej dochodowy film świata. Z powodu popularności hitu Marvel Studios producentka wykonawcza Trinh Tran chciała stworzyć coś specjalnego dla obsady i ekipy zaangażowanej w produkcję. W tym celu zwerbowała artystę Paolo Rivera. Rivera - wieloletni współpracownik Marvel Comics - miał za zadanie stworzenie plakatów zarówno dla Avengers: Infinity War, jak i Avengers: Endgame. Efekt? Oba plakaty to coś, co każdy kolekcjoner chciałby mieć w swojej kolekcji.

Poniżej oryginalny tweet artysty wraz z plakatami:

https://twitter.com/PaoloMRivera/status/1228582184467845120

Ukazało się też nowe wideo przedstawiające Roberta Downeya Juniora, który ćwiczył jeden z tekstów wypowiadanych przez Starka zanim ten uratował świat. Jimmy Rich był asystentem aktora przez długi czas i opublikował klip na swoim Instagramie. Downeya wypowiada tu słynne już whatever it takes.

Avengers: Endgame to pierwsze miejsce box office w historii i zarazem jedyny z filmów w tej czołówce, który nie zdobył ani jednego Oscara.