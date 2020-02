Avengers: Koniec gry - krwawiący Thanos przed śmiercią. Najlepsza figurka MCU?

Mieliśmy już okazję zobaczyć wiele figurek kolekcjonerskich z filmu Avengers: Koniec gry, jednak fani MCU w ostatnich godzinach wydają się być zgodni - ta pokazująca, jak Thanos na polu bitwy z Mścicielami witał się ze śmiercią, jest najlepszą z dotychczas zaprezentowanych. Zwraca się uwagę przede wszystkim na dbałość o detale; na twarzy Szalonego Tytana widać więc krwawiące rany, z kolei na przechwyconej przez złoczyńcę Rękawicy Nieskończoności nie znajdziemy wykradzionych przez Iron Mana Kamieni Nieskończoności.

Przedmiot został wykonany w skali 1/6 i mierzy 41,5 cm wysokości. Podświetla go światło LED-owe; co ciekawe, w zestawie znajdują się dwie głowy antagonisty - jedna jego mina wyraża zszokowanie, druga zaś gniew. Wymienne są także ręce figurki. Na tym polu mamy do czynienia z 4 zestawami (zaciśnięte pięści, dłonie "zrelaksowane", dłonie "wskazujące" i trzymające dwuręczne ostrze). Przedmiot trafi na rynek pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem przyszłego roku, a jego cena kształtuje się na poziomie 428 dolarów.

Avengers: Endgame - Thanos (wersja Battle Damaged) - zdjęcia figurki:

Thanos - figurka z Avengers: Endgame