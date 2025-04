Darth Jar Jar kradnie show w zwiastunie. Star Wars dokonuje inwazji na Fortnite

fot. materiały prasowe

Reklama

Fortnite: Galactic Battle to nowa współpraca Star Wars z grą Fortnite, która wystartuje 2 maja 2025 roku. Przygotowano specjalny zwiastun zapowiadający tytułową bitwę w świecie gry. Widzimy w nim między innymi Dartha Jar Jara Binksa – wersję postaci z prequeli, która według teorii i przecieków miała być Sithem. Podobno George Lucas zmienił koncepcję po hejcie na Jar Jara w Mrocznym widmie. Sam Ahmed Best sugerował, że to prawda – i to właśnie on zapowiedział na scenie Star Wars Celebration tę grę.

Fortnite: Galactic Battle – zwiastun

Fortnite: Galactic Battle – co wiemy?

Jest to nowy sezon Battle Royale w grze, który zostanie podzielony na pięcioczęściową sagę. Przez pięć tygodni gracze będą mogli doświadczyć różnych atrakcji związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Czego mogą się spodziewać?

Ikonicznych postaci z Star Wars w przepustce Battle Pass, jak Imperator Palpatine, Luke Skywalker, Darth Jar Jar i inni.

Nowych elementów w sklepie – na czele z Macem Windu.

Możliwości latania X-Wingami i TIE Fighterami.

Lokacji na mapie inspirowanych Star Wars.

Saga w grze została podzielona na następujące etapy:

Imperial Takeover – 2 maja 2025

The Pull of the Force – 8 maja 2025

Mandalorian Rising – 22 maja 2025

Star Destroyer Bombardment – 29 maja 2025

Death Star Sabotage – 7 czerwca 2025

Poszczególne etapy historii i bitwy doprowadzą do wielkiego wydarzenia w grze Fortnite, w którym gracze poczują, jakby los galaktyki był w ich rękach.