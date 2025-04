Gdzie jest K-2SO w Andorze? Tony Gilroy wyjaśnia mały udział w fabule

Kiedy zapowiedziano powstawanie serialu Gwiezdne Wojny: Andor, wielu fanów spodziewało się dużo akcji z Rebelią w roli głównej oraz duetem Cassian oraz K-2SO, czyli jego wierny, przeprogramowany imperialny droid z filmu Łotr 1. Serial ostatecznie skupił się na czymś innym, ale zwiastuny do 2. sezonu pokazały, że pocieszny, morderczy robot faktycznie pojawi się na ekranie. Dlaczego nie było go więcej? Na to pytanie odpowiedział Tony Gilroy, twórca serialu Disney+.

K-2SO Alana Tudyka nadchodzi, ale jak pokazała emisja kolejnych odcinków Andora, jego powrót jeszcze nie nastąpił. Tony Gilroy z kolei opowiedział o sytuacji dla The Hollywood Reporter:

Od samego początku to było jedno z najtrudniejszych pytań, na które musieliśmy odpowiedzieć - jak długo będziemy ograniczać udział w fabule K-2SO? Bo co można z nim zrobić? Nie chcę, żeby ludzie analizowali ten film i rozkładali go na czynniki pierwsze, ale w Łotrze 1. były z cztery przypadki scen, gdy trzeba go było zostawić na statku lub nie mógł gdzieś iść. To naprawdę ciężki kawał sprzętu do noszenia w ramach opowieści. Jest bardzo na widoku z powodu swoich rozmiarów.

K-2SO jest fantastyczny i zabawny. Tudyk jest naprawdę świetny. Pomyśleliśmy: "Okej, będziemy go mieć w serialu i niech to będzie spektakularne." To postaraliśmy się zrobić.