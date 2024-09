Z Avengers: Endgame ją wycięto, teraz może wrócić do MCU. Aktorka dostanie drugą szansę?

32. Joe Russo uczestnikiem terapii, na którą chodzi też Kapitan Ameryka – z perspektywy czasu i uświadomienia sobie, jak mocno Decymacja wpłynęła na pejzaż MCU, wydaje nam się, że na tej terapii w jakiś sposób znaleźliśmy się także my.

Jak raportuje jednak scooper MyTimeToShineHello (tak, do jego informacji należy podchodzić z dystansem), Langford może sportretować Morgan Stark raz jeszcze w jednym z przyszłych projektów MCU. Inne serwisy popkulturowe spekulują, że aktorka najprawdopodobniej nie wcieli się w dorosłą już wersję postaci, którą ostatecznie zobaczyliśmy w Końcu gry - nie jest wykluczone, że na ekranie pojawi się więc Morgan Stark z alternatywnej rzeczywistości.

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: My Time To Shine Hello