Avengers: Koniec gry - rękawica Iron Mana trafia do sprzedaży. Będzie można pstrykać do woli

źródło: MCU

Avengers: Koniec gry, jak każda superprodukcja, ma masę produktów związanych z filmem. Gadżety i zabawki to nieodłączny element wielkiej hollywoodzkiej machiny. Tym razem z nową propozycją dla fanów MCU wyszło Hasbro. Przygotowali oni rękawicę Iron Mana z jego finałowej sceny, gdy pstryknięciem palcami załatwił Thanosa.

W opisie czytamy, że do rękawicy dołączono Kamienie Nieskończoności, które można z niej zdejmować. Co ważne, w tej wersji można pstrykać palcami, więc młodzi fani Marvela będą mogli odtwarzać scenę z Avengers: Koniec gry do woli. Starsi być może nie, bo to wciąż tylko dwa lata i łatwo rozkleić się emocjonalnie na samą myśl.

Rękawica Iron Mana

Zobaczcie, jak prezentuje się gratka dla fanów.

Rękawica Iron Mana

Gadżet, bo trudno do końca nazwać to zabawką, kosztować będzie w USA aż 124,99 dolarów. Natomiast w brytyjskich sklepach cena będzie wynosić 104,99 funtów. Planowana premiera rękawicy z serii Marvel Legends odbędzie się na przełomie października i listopada 2021 roku. Wówczas bliżej świąt fani będą mogli sobie pstrykać do woli.