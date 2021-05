Eternals - superbohaterowie gotowi do walki. Nowa grafika z filmu MCU

fot. Marvel

Eternals w oficjalnej promocji doczekał się jedynie kilkusekundowego fragmentu. Jednak przez opóźnienie premiery do sieci trafiają grafiki promujące widowiska, które pochodzą z produktów powiązanych z widowiskiem MCU. Przeważnie były to figurki, zabawki i inne rzeczy, a teraz jest to kalendarz promocyjny oraz plakat, który został do niego dołączony.

Eternals - galeria

Eternals

Bohaterami filmu będą: Thena (Angelina Jolie), Sprite (Lia McHugh), Druig (Barry Keoghan), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Ikaris (Richard Madden), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Don Lee), Ajak (Salma Hayek) i Makkari (Lauren Ridloff)

Tytułowi przedwieczni to grupa istot pozaziemskich, które żyły w tajemnicy na Ziemi przez tysiące lat. Po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry nieoczekiwana tragedia zmusza ich do wyjścia z cienia i stawienia czoło pradawnym wrogom zwanym Dewiantami.

Eternals - premiera w listopadzie 2021 roku.

