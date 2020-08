Avengers kontra najwięksi wrogowie. Książka już za tydzień

Insignis

Wydawnictwo Insignis zapowiedziało na 2 września powieść Avengers: Wszyscy chcą rządzić światem. W historii tej znani z komiksów herosi zmierzą się ze swoimi największymi wrogami.

Autorem powieści jest Dan Abnett, który siedmiokrotnie znalazł się na liście bestsellerów New York Timesa, zdobył nagrodę Best Comic Writer w 2003 roku i napisał ponad pięćdziesiąt książek – w tym w seriach Warhammer 40 000 czy Doktor Who.

Oto okładka i opis Avengers: Wszyscy chcą rządzić światem:

Nowa fantastyczna powieść uniwersum Marvela – Avengers: Wszyscy chcą rządzić światem pióra bestsellerowego autora Dana Abnetta ma dla was wszystko, co najlepsze w historiach o superbohaterach: zapierającą dech w piersiach akcję, prawdziwe emocje, przygodę, a przede wszystkim plejadę barwnych postaci!

Traficie do Berlina, Waszyngtonu, na Syberię oraz na marvelowską wyspę Madripoor. Spotkacie Kapitana Amerykę, Thora, Irona Mana, Hawkeyea, Czarną Wdowę, Bruce’a Bannera i Nicka Fury’ego. Oraz Hydrę, dysponującą syntetycznym patogenem, za pomocą którego dąży do podporządkowania sobie całej ludzkości. Pojawi się także A.I.M., czyli Agencja Innowacji Technicznych – oni z kolei chcą skazić światowe zasoby wody nanotechnologicznym produktem zniewalającym umysły. Jest i Ultron z ziemską technologiczną osobliwością praktycznie w zasięgu jego metalowej ręki oraz Dormammu – ten planuje ocalić świat… po prostu go przejmując. A na koniec High Evolutionary, który pracuje nad modyfikacją genomu człowieka, mającą przeobrazić ludzkość w rasę eugenicznych niewolników. Wszyscy oni chcą rządzić światem – a tylko Avengersi mogą powstrzymać przerażające zapędy superzłoczyńców.

Książka Uniwersum Marvela. Avengers: Wszyscy chcą rządzić światem jest już dostępna w przedsprzedaży.