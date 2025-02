Nowe pogłoski o Secret Wars. Zła wersja Avengers spotka się z młodszymi odpowiednikami?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. YouTube/Marvel

Reklama

Paul Tweedle z kanału Heavy Spoilers Show opublikował nowy materiał, w którym przekazuje informacje, jakie usłyszał na temat Secret Wars. Według niego plan rzeczywiście zakłada postawienie lustrzanych postaci, takich jak Sam Wilson jako nowy Kapitan Ameryka, Yelena Belova w roli nowej Czarnej Wdowy, Kate Bishop zastępująca Hawkeye'a i Peter Parker będący następcą Tony'ego Starka, przeciwko swoim poprzednikom i mentorom. Wideo w którym padają te informacje, można zobaczyć poniżej:

Paul wspomina szczególnie o emocjonalnym spotkaniu między Yeleną a Natashą, jednak wygląda na to, że nowi Avengers na początku nie będą świadomi, że napotkane przez nich warianty z Multiwersum to w rzeczywistości mroczne i złe wersje oryginalnych Avengers, co szybko doprowadzi do dramatycznego zwrotu akcji. Podobno Doom będzie przewodzić złowrogiej grupie pochodzącej z innych wszechświatów, a cała idea stworzenia postaci odzwierciedlających oryginalny skład najpotężniejszych bohaterów Ziemi polega na tym, że będą musieli stanąć przeciwko sobie nawzajem.

Jeśli te doniesienia są prawdziwe, sugerowałoby to, że Robert Downey Jr. rzeczywiście wcieli się w wariant Tony’ego Starka, a nie w Victora Von Dooma. Jednak wciąż pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące tego, czy aktor pozostanie w roli Dooma po Secret Wars.

Avengers: Secret Wars - premiera

Avengers: Doomsday trafi do amerykańskich kin 1 maja 2026 roku, a Avengers: Secret Wars zadebiutuje w nich rok później, gdyż 7 maja 2027 roku. Oba filmy wyreżyserują bracia Russo, którzy powracają do MCU po Avengers: Koniec gry.