Avengers: Secret Wars - plan na film to szaleństwo. Starcie z Końca gry przy tej bitwie to jak bójka za szkołą

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Prace nad Avengers 6: Secret Wars trwają. Dzięki kanałowi Heavy Spoilers, który z reguły do tej pory publikował sprawdzone doniesienia, dowiadujemy się, jaki pomysł ma Kevin Feige na bitwę, która wielokrotnie przebije scenę z portalami z Avengers: Koniec gry.

Avengers 6 - szalony pomysł

Wiemy, że Kevin Feige jako szef Marvel Studios i MCU odpowiada za to, jak wygląda uniwersum od początku. Przeważnie to on był autorem jednych z najważniejszych pomysłów, które porywały fanów w kinach. Według plotki Kevin Feige ma wizję na to, by w Avengers: Secret Wars pojawiła się wielka scena bitwy porównywalna do wydarzenia z portalami z Avengers: Koniec gry, w którym na ekranie zobaczyliśmy wszystkich herosów MCU. Tym razem jednak z uwagi na bitwę z Kangiem Zdobywcą sytuacja będzie rozgrywać się na przestrzeni różnych wymiarów multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych, więc Feige chce, aby w niej poza superbohaterami MCU pojawiły się także stare Spider-Many Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a, Hugh Jackman jako Wolverine, różne postacie X-Menów z filmów Foxa, oryginalna Fantastyczna Czwórka z filmu z 2005 roku, pewnie też Deadpool i wiele innych. To według plotki ma dać jedną z największych bitew w historii kinowego ekranu. Kang chce zdobyć wszystkie światy równoległe, więc skala jest o wiele większa, niż w walce Thanosem.

Do premiery Avengers: Secret Wars zostało jeszcze kilka lat, bo film wystartuje w 2026 roku. Przez ten czas Kevin Feige i Marvel Studios będą najpewniej chcieli zadbać o to, by zrealizować tę wizję. Z czasem pewnie będziemy poznawać kolejne szczegóły. Najpewniej najtrudniej będzie to ogarnąć logistycznie, by przekonać każdego aktora do powrotu do roli, którą mogli nie grać od lat.

Czekamy na kolejne konkretne informacje i potwierdzenie plotki. Na ten moment traktujcie ją z dystansem, jak każdy nieoficjalny przeciek (nawet pomimo dobrego źródła informacji).

