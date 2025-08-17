Avengers: Secret Wars zresetuje filmowe uniwersum Marvela. Nowe szczegóły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

O tym, że Avengers: Secret Wars w pewnym sensie zresetuje filmowe uniwersum Marvela, mówi się od miesięcy. Ma to pozwolić ustawić nowe zasady i zbudować uporządkowany świat na kolejną sagę MCU. Alex Perez z Cosmic Circus poznał nowe informacje o tym, jak zostanie to pokazane w wielkim finale.

Avengers: Secret Wars – reset MCU

Okazuje się, że gdy Avengers 5 miało być filmem The Kang Dynasty, jednym z wielkich twistów miało być ujawnienie, że Ziemia z MCU to wcale nie Ziemia-616, jak wszyscy zakładali – łącznie z bohaterami – lecz jej zmieniona wersja przez Tego, Który Trwa (wariant Kanga z Lokiego). Usunął on wielu superbohaterów, którzy pierwotnie mieli istnieć na Ziemi-616 – na czele z mutantami (X-Meni, Deadpool i inni) oraz Fantastyczną Czwórką. Ta Ziemia ma nosić nazwę Earth Prime. Według Pereza Avengers: Secret Wars nadal wykorzysta ten pomysł i zresetuje ten świat do oryginalnej Ziemi-616, gdzie od zawsze byli mutanci i inni herosi „wymazani” w naszej rzeczywistości przez podział praw autorskich między studiami.

Po tym resecie zobaczymy rzeczywistość, w której wszyscy będą myśleć, że świat zawsze wyglądał właśnie w ten sposób. Nowe uniwersum zyska pełne możliwości dzięki wprowadzeniu historii, postaci i elementów ze światów X-Menów i Fantastycznej Czwórki.

Nie wiadomo tylko, co dalej ze Spider-Manem i powiązanymi z nim bohaterami. Postacie te wciąż należą do Sony i mimo współpracy z Marvelem nie ma pewności, czy Pajączek będzie częścią nowej rzeczywistości. Umowy mają ograniczony czas trwania, więc kwestia ta pozostaje otwarta.

Avengers: Doomsday trafi do kin w 2026 roku, a Avengers: Secret Wars w 2027.