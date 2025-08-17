Przeczytaj w weekend
Avengers: Secret Wars zresetuje filmowe uniwersum Marvela. Nowe szczegóły

Najpierw dostaniemy Avengers: Doomsday, a potem Avengers: Secret Wars, które zakończy Sagę Multiwersum. To kluczowy film MCU, mający ukształtować uniwersum na nadchodzące lata. Jak zostanie to pokazane na ekranie?
placeholder

Adam Siennica
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Wojna bez granic fot. Marvel Studios
O tym, że Avengers: Secret Wars w pewnym sensie zresetuje filmowe uniwersum Marvela, mówi się od miesięcy. Ma to pozwolić ustawić nowe zasady i zbudować uporządkowany świat na kolejną sagę MCU. Alex Perez z Cosmic Circus poznał nowe informacje o tym, jak zostanie to pokazane w wielkim finale.

Avengers: Secret Wars – reset MCU

Okazuje się, że gdy Avengers 5 miało być filmem The Kang Dynasty, jednym z wielkich twistów miało być ujawnienie, że Ziemia z MCU to wcale nie Ziemia-616, jak wszyscy zakładali – łącznie z bohaterami – lecz jej zmieniona wersja przez Tego, Który Trwa (wariant Kanga z Lokiego). Usunął on wielu superbohaterów, którzy pierwotnie mieli istnieć na Ziemi-616 – na czele z mutantami (X-Meni, Deadpool i inni) oraz Fantastyczną Czwórką. Ta Ziemia ma nosić nazwę Earth Prime. Według Pereza Avengers: Secret Wars nadal wykorzysta ten pomysł i zresetuje ten świat do oryginalnej Ziemi-616, gdzie od zawsze byli mutanci i inni herosi „wymazani” w naszej rzeczywistości przez podział praw autorskich między studiami.

Po tym resecie zobaczymy rzeczywistość, w której wszyscy będą myśleć, że świat zawsze wyglądał właśnie w ten sposób. Nowe uniwersum zyska pełne możliwości dzięki wprowadzeniu historii, postaci i elementów ze światów X-Menów i Fantastycznej Czwórki.

Nie wiadomo tylko, co dalej ze Spider-Manem i powiązanymi z nim bohaterami. Postacie te wciąż należą do Sony i mimo współpracy z Marvelem nie ma pewności, czy Pajączek będzie częścią nowej rzeczywistości. Umowy mają ograniczony czas trwania, więc kwestia ta pozostaje otwarta.

Avengers: Doomsday trafi do kin w 2026 roku, a Avengers: Secret Wars w 2027.

Źródło: Cosmic Circus

Powiązane filmy
2027
Avengers: Secret Wars Sci-Fi

Co o tym sądzisz?
