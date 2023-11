Avengers: The Kang Dynasty - zmiana planów i nowy tytuł? Kolejna plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele plotek na temat zaplanowanej na 2026 rok pierwszej z dwóch części Avengers, które miałyby być konkluzją 4, 5 i 6 fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Kontrowersje prawne i wizerunkowe związane z Jonathanem Majorsem, strajk scenarzystów i aktorów oraz opuszczenie pokładu przez dotychczasowego reżysera Avengers: The Kang Dynasty, Destina Daniela Crettona, mocno utrudniły Marvel Studios pracę nad filmem.

Pojawiły się nawet doniesienia o kompletnej zmianie koncepcji na zakończenie kolejnych faz uniwersum, które uwzględniałyby kompletne porzucenie postaci Kanga i zastąpienie go innym złoczyńcą z komiksów, Doktorem Doomem. To pierwsze zostało jednak zdementowane przez wiarygodnego scoopera, Daniela Richtmana, a informacje przekazane przez niego pokrywają się z tym, że za pracę nad scenariuszem Avengers: The Kang Dynasty zabrał się Michael Waldron, który miał też napisać Avengers: Secret Wars, drugą część. Taki ruch ze strony Marvel Studios może sugerować chęć pozostania przy oryginalnej wizji.

Avengers: The Kang Dynasty - zmiana tytułu?

Insider Jeff Sneider podzielił się informacją o tym, że Marvel Studios rzekomo planuje zmienić tytuły obu filmów na Avengers: Secret Wars Part 1 i Avengers: Secret Wars Part 2. Kolejne informacje od Sneidera łączą się z tym co zasłyszeli ludzie z Murphy's Multiverse - niezależnie od tytułu obu filmów, Marvel celuje w spójność historii i bliskie ich powiązanie, podobnie jak było z Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Właśnie z tego powodu Waldron został też przydzielony do prac nad pierwszą częścią epickiego zwieńczenia komiksowej sagi. Według nowych informacji bardzo możliwe jest, że jednym i drugim filmem zajmie się ten sam reżyser lub grupa reżyserów, aby wizja na obie części była jak najbardziej spójna. Z tego powodu miał odejść Destin Daniel Cretton, który byłby zbyt zajęty pracą nad serialem Wonder Man i kolejną częścią przygód Shang-Chiego.