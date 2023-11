Avengers 5 bez reżysera. Dlaczego Destin Daniel Cretton zrezygnował?

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, czyli dobre i wiarygodne źródło, Destin Daniel Cretton podjął decyzję o rezygnacji z reżyserii Avengers 5. Dziennikarz twierdzi, że powodem filmowca była chęć skupienia się na jego pozostałych projektach w MCU, czyli serialu Wonder Man i potencjalnym Shang-Chi 2. Dodaje, że wszystko przebiegło pokojowo i Cretton pozostaje w rodzinie Marvela.

Destin Daniel Cretton - projekty w MCU

Gdy jego film Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni odniósł sukces i był dobrze oceniany w 2021 roku, podpisał on dużą umowę z Marvelem, na mocy której będzie tworzyć dla nich różne projekty.

W przypadku Wonder Mana jest on współtwórcą serialu, producentem i reżyserem dwóch odcinków. Po Święcie Dziękczynienia mają zostać wznowione prace na planie. Deadline potwierdza też, że Wonder Man będzie częścią Marvel Spotlight, czyli szyldu dla produkcji skierowanych do dorosłych bez związku z ogólną historią uniwersum.

Przypomnijmy, że Cretton został zauważony w 2013 roku dzięki świetnie ocenianemu filmowi Przechowalnia numer 12. Potem zrobił również takie tytuły jak Szklany zamek oraz Tylko sprawiedliwość.

Avengers 5 pod tytułem Avengers: The Kang Dynasty ma premierę 1 maja 2026 roku, więc Marvel ma czas, by znaleźć nowego reżysera.